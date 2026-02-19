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Noticias: Viernes 20 de Febrero de 2026

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APRESAN AL HERMANO DEL REY INGLÉS

(19/02/26) - Inglaterra - Detuvieron al hermano del Rey de Inglaterra. El jueves 19 de febrero la policía legó a Norfolk para llevar adelante la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Gran Bretaña teme ahora que esa relación haya atentado contra la seguridad nacional británica.

BALCÁZAR PRESIDENTE DE PERÚ

(19/02/26) - Perú - El nombre del nuevo presidente de Perú es José María Balcázar. El abogado de 81 años fue elegido presidente del Congreso y asume la Presidencia de la República, luego de que la vacancia dejada por la censura de José Jerí. La sesión decisiva, celebrada en el hemiciclo legislativo de Lima, congregó a 113 congresistas, de los cuales Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María del Carmen Alva, quien alcanzó 46 sufragios. Balcázar Zelada, representante de la región Lambayeque, fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 por Perú Libre (partido del expresidente Castillo), obteniendo 6.641 votos válidos y encabezando la lista con el número 1. Actualmente, integra la bancada Perú Bicentenario y debuta tanto en el Congreso como en un cargo de elección popular. Su perfil profesional está respaldado por una amplia trayectoria como abogado, con estudios de posgrado y una carrera académica de más de cuatro décadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con varias polémicas en su historial, Balcázar además trabajó en el Poder Judicial entre 1982 y 2021. Según el registro oficial.

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