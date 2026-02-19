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APRESAN AL HERMANO DEL REY INGLÉS
(19/02/26) -
Inglaterra - Detuvieron al hermano del Rey de
Inglaterra. El jueves 19 de febrero la policía legó a
Norfolk para llevar adelante la detención del expríncipe
Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en
el día en que cumplía 66 años. De acuerdo con diarios
británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la
residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham,
en Norfolk. La actuación policial se vincula a las presuntas
irregularidades que salpican al exduque de York en relación
con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su
red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de
nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a
Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de
documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados
Unidos. Gran Bretaña teme ahora que esa relación haya
atentado contra la seguridad nacional británica.
BALCÁZAR PRESIDENTE DE PERÚ
(19/02/26) -
Perú - El nombre del nuevo presidente de Perú es José
María Balcázar. El abogado de 81 años fue elegido presidente del
Congreso y asume la Presidencia de la República, luego de que la
vacancia dejada por la censura de José Jerí. La sesión decisiva,
celebrada en el hemiciclo legislativo de Lima, congregó a 113
congresistas, de los cuales Balcázar obtuvo 64 votos, superando a María
del Carmen Alva, quien alcanzó 46 sufragios. Balcázar Zelada,
representante de la región Lambayeque, fue elegido congresista en las
elecciones generales de 2021 por Perú Libre (partido del expresidente
Castillo), obteniendo 6.641 votos válidos y encabezando la lista con el
número 1. Actualmente, integra la bancada Perú Bicentenario y debuta
tanto en el Congreso como en un cargo de elección popular. Su perfil
profesional está respaldado por una amplia trayectoria como abogado, con
estudios de posgrado y una carrera académica de más de cuatro décadas en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con
varias polémicas en su historial, Balcázar además trabajó en el Poder
Judicial entre 1982 y 2021. Según el registro oficial.
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