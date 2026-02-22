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Noticias: Lunes 23 de Febrero de 2026

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EL FINAL DEL MENCHO

Mataron al "Mencho". El narcotraficante más poderoso y reconocido de todo México.

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LA MUERTE DEL MENCHO

(22/02/26) - México - La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo de las fuerzas de seguridad desató el caos. Nemesio Oseguera alias "El Mencho" murió en el traslado a la CDMX, había sido herido de gravedad en el operativo llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco. De inmediato, los narcobloqueos paralizaron Jalisco, y lugares de Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Nayarit y Aguascalientes. La muerte del capo narco ha activado los llamados narcobloqueos de carreteras y caminos e incendios en tiendas de Jalisco, donde desde la mañana del domingo han sido cancelados los servicios de transporte público y hoy no hay clases quedando restringidas casi todas las actividades. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus casas por seguridad.

REFORMA LABORAL REGRESA AL SENADO

(22/02/26) - Argentina - El gobierno argentino obtiene otro triunfo en el Congreso, está vez en la cámara baja. Con acuerdos, pactos, revisiones, protestas, huelgas y aprobaciones, Argentina está un paso de sancionar una legislación laboral que permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales. La Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado, por 135 a favor y 115 en contra, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Los legisladores votaron pasada la medianoche, poco después de que terminase la huelga general convocada por los sindicatos en rechazo de la iniciativa oficialista. Luego de modificarse el apartado que hablaba sobre licencias por enfermedad y accidentes laborales, el texto regresa al Senado para el trámite de aprobación definitiva. Se prevé que la aprobación definitiva se realice el próximo viernes.

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