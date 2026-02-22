noticias
mundo
internacional
EL FINAL DEL MENCHO
Mataron al "Mencho". El narcotraficante más poderoso y reconocido de
todo México.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LA MUERTE DEL MENCHO
(22/02/26) -
México - La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación en un operativo de las fuerzas de seguridad
desató el caos. Nemesio Oseguera alias "El Mencho" murió en
el traslado a la CDMX, había sido herido de gravedad en el
operativo llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco. De inmediato,
los narcobloqueos paralizaron Jalisco, y lugares de
Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Nayarit y
Aguascalientes. La muerte del capo narco ha activado los
llamados narcobloqueos de carreteras y caminos e incendios
en tiendas de Jalisco, donde desde la mañana del domingo han
sido cancelados los servicios de transporte público y hoy no
hay clases quedando restringidas casi todas las actividades.
Las autoridades han pedido a la población que permanezca en
sus casas por seguridad.
REFORMA LABORAL REGRESA AL SENADO
(22/02/26) - Argentina
- El gobierno argentino obtiene otro triunfo en el Congreso, está
vez en la cámara baja. Con acuerdos, pactos, revisiones, protestas,
huelgas y aprobaciones, Argentina está un paso de sancionar una
legislación laboral que permite extender la jornada de trabajo hasta 12
horas por día, abarata los despidos y reduce las cargas patronales. La
Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado, por 135 a favor y 115 en
contra, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de
Javier Milei. Los legisladores votaron pasada la medianoche, poco
después de que terminase la huelga general convocada por los sindicatos
en rechazo de la iniciativa oficialista. Luego de modificarse el
apartado que hablaba sobre licencias por enfermedad y accidentes
laborales, el texto regresa al Senado para el trámite de aprobación
definitiva. Se prevé que la aprobación definitiva se realice el próximo
viernes.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6246
EL FINAL DEL MENCHO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST