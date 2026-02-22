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EL DÍA DESPUÉS EN MÉXICO
(22/02/26) -
México - Así amanecía México el día después a la
muerte del Mencho, líder del CJNG. La presidenta Claudia
Sheinbaum explicó que ya todo está en calma y en paz. El
secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha
asegurado que se ha puesto fin a todos los bloqueos en
carreteras y puntos clave del país que se produjeron el
domingo, tras el operativo militar que acabó con la vida de
Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco
Nuevo Generación. García Harfuch, ha dado un saldo
preliminar de las bajas de agentes del Estado durante los
operativos que se desplegaron el domingo en Tapalpa para
capturar a Nemesio Oseguera Cervantes: “Lamentablemente,
perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un
custodio y uno de la Fiscalía General del Estado». Se
confirmó que El Mencho fue gravemente herido en el
intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad y que
murió en el traslado en helicóptero.
TRUMP Y LA CORTE SUPREMA
(22/02/26) - Estados
Unidos - La batalla entre el presidente Trump y la Corte Suprema
continúa. Luego del freno aplicado a los aranceles recíprocos Trump
anunció un 10% y lo elevó a 15% el día siguiente. El fin de semana
pasado un fallo frenó la política arancelaria de Donald Trump. En un
claro y sorpresivo revés para el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos, de mayoría conservadora, aprobó tumbar los aranceles
llamados "recíprocos" que el presidente Trump impuso de forma
indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas,
amenaza al Gobierno estadounidense con la obligación de tener que
devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados
incosntitucionalmente. La mayoría concluyó que la Constitución otorga
"muy claramente" al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos
los aranceles. "Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna
parte del poder tributario al Poder Ejecutivo", escribió el presidente
del Tribunal Supremo, John Roberts. La decisión sobre los aranceles no
impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas
limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos
funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el
marco arancelario vigente bajo otras autoridades. Trump tildó a los
jueces que votaron en contra de sus aranceles como enemigos de los
Estados Unidos.
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