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Noticias: Martes 24 de Febrero de 2026

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EL DÍA DESPUÉS EN MÉXICO

(22/02/26) - México - Así amanecía México el día después a la muerte del Mencho, líder del CJNG. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que ya todo está en calma y en paz. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha asegurado que se ha puesto fin a todos los bloqueos en carreteras y puntos clave del país que se produjeron el domingo, tras el operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nuevo Generación. García Harfuch, ha dado un saldo preliminar de las bajas de agentes del Estado durante los operativos que se desplegaron el domingo en Tapalpa para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes: “Lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado». Se confirmó que El Mencho fue gravemente herido en el intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad y que murió en el traslado en helicóptero.

TRUMP Y LA CORTE SUPREMA

(22/02/26) - Estados Unidos - La batalla entre el presidente Trump y la Corte Suprema continúa. Luego del freno aplicado a los aranceles recíprocos Trump anunció un 10% y lo elevó a 15% el día siguiente. El fin de semana pasado un fallo frenó la política arancelaria de Donald Trump. En un claro y sorpresivo revés para el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, aprobó tumbar los aranceles llamados "recíprocos" que el presidente Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con la obligación de tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados incosntitucionalmente. La mayoría concluyó que la Constitución otorga "muy claramente" al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. "Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades. Trump tildó a los jueces que votaron en contra de sus aranceles como enemigos de los Estados Unidos.

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