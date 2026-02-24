Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias: Miércoles 25 de Febrero de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LA CIA EN MÉXICO

(24/02/26) - México - El gobierno mexicano reconoció que la CIA le entregó información decisiva en la operación que terminó con la vida de El Mencho. La CIA colaboró de manera esencial para "eliminar" al poderoso narco líder del CJNG. Las autoridades mexicanas dijeron que habían encontrado al capo de la droga siguiendo a una pareja sentimental. La agencia de inteligencia de EE.UU. proporcionó datos fundamentales para la operación. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante sobre la localización del líder del cártel más buscado de México, lo que condujo a una operación de las fuerzas especiales mexicanas y a su asesinato el domingo pasado, según un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.

MAL TIEMPO EN EL SURESTE DE BRASIL

(24/02/26) - Brasil - Las fuertes lluvias que afectan al sureste de Brasil dejaron al menos 22 muertos y más de 40 desaparecidos en el estado de Minas Gerais. La ciudad más afectada es Juiz de Fora, donde ya se contabilizan más de una docena de muertos, según el último balance de los bomberos. En esta localidad cercana al estado de Río de Janeiro, construida sobre colinas y valles, se cuentan al menos 20 casas tapadas por los desplazamientos de tierra.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6248

RESULTADO FINAL

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados