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Noticias Destacadas del día
LA CIA EN MÉXICO
(24/02/26) -
México - El gobierno mexicano reconoció que la CIA le
entregó información decisiva en la operación que terminó con
la vida de El Mencho. La CIA colaboró de manera esencial
para "eliminar" al poderoso narco líder del CJNG. Las
autoridades mexicanas dijeron que habían encontrado al capo
de la droga siguiendo a una pareja sentimental. La agencia
de inteligencia de EE.UU. proporcionó datos fundamentales
para la operación. La Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante
sobre la localización del líder del cártel más buscado de
México, lo que condujo a una operación de las fuerzas
especiales mexicanas y a su asesinato el domingo pasado,
según un funcionario estadounidense y otras personas con
conocimiento de la operación.
MAL TIEMPO EN EL SURESTE DE BRASIL
(24/02/26) - Brasil
- Las fuertes lluvias que afectan al sureste de Brasil dejaron al menos
22 muertos y más de 40 desaparecidos en el estado de Minas Gerais. La
ciudad más afectada es Juiz de Fora, donde ya se contabilizan más de una
docena de muertos, según el último balance de los bomberos. En esta
localidad cercana al estado de Río de Janeiro, construida sobre colinas
y valles, se cuentan al menos 20 casas tapadas por los desplazamientos
de tierra.
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EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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