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Noticias: Jueves 26 de Febrero de 2026

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TRUMP NO PARÓ DE HABLAR

(25/02/26) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump dio ante el Parlamento el llamado discurso del Estado de la Unión. Fue el más largo de la historia. Trump defendió su programa de gobierno, atacó a los demócratas y puso a Irán como prioridad actual. El presidente expuso durante 108 minutos en el Capitolio, donde aseguró que redujo los costos de la economía, controló la inmigración indocumentada y cuestionó a la Corte Suprema por su fallo sobre aranceles recíprocos. El hemiciclo parlamentario fue escenario de una puesta de escena política donde Trump manejó a su antojos tiempos y contenidos, desde una posición privilegiada delante del vice J.D. Vance y Mike Johnson, titular de la Cámara de Representantes. Un ajustado show que mezcló su perspectiva sobre la situación económica y social de los Estados Unidos con la aparición del equipo masculino de hockey sobre hielo ganador de la medalla de oro en los JJOO de invierno en Milán y la viuda de Charlie Kirk. El presidente repartió durante más de una hora halagos y amenazas por igual.

SHEINBAUM Y TRUMP AL TELÉFONO

(25/02/26) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump telefónicamente. El tema fue la muerte de "El Mencho". Dijo la mandataria: "Le platiqué cómo había sido el operativo". La presidenta de México explicó que la llamada con su homólogo estadounidense duró 8 minutos. La presidenta de México informó sobre la llamada durante su conferencia matutina de este 25 de febrero. "Me llamó antier, una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos", confirmó.

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