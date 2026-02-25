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TRUMP NO PARÓ DE HABLAR
(25/02/26) -
Estados Unidos - El presidente Donald Trump dio ante
el Parlamento el llamado discurso del Estado de la Unión.
Fue el más largo de la historia. Trump defendió su programa
de gobierno, atacó a los demócratas y puso a Irán como
prioridad actual. El presidente expuso durante 108 minutos
en el Capitolio, donde aseguró que redujo los costos de la
economía, controló la inmigración indocumentada y cuestionó
a la Corte Suprema por su fallo sobre aranceles recíprocos.
El hemiciclo parlamentario fue escenario de una puesta de
escena política donde Trump manejó a su antojos tiempos y
contenidos, desde una posición privilegiada delante del vice
J.D. Vance y Mike Johnson, titular de la Cámara de
Representantes. Un ajustado show que mezcló su perspectiva
sobre la situación económica y social de los Estados Unidos
con la aparición del equipo masculino de hockey sobre hielo
ganador de la medalla de oro en los JJOO de invierno en
Milán y la viuda de Charlie Kirk. El presidente repartió
durante más de una hora halagos y amenazas por igual.
SHEINBAUM Y TRUMP AL TELÉFONO
(25/02/26) -
México - La presidenta Claudia Sheinbaum habló con
Donald Trump telefónicamente. El tema fue la muerte de "El Mencho". Dijo
la mandataria: "Le platiqué cómo había sido el operativo". La presidenta
de México explicó que la llamada con su homólogo estadounidense duró 8
minutos. La presidenta de México informó sobre la llamada durante su
conferencia matutina de este 25 de febrero. "Me llamó antier, una
llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las
cosas. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido
ayuda en inteligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos",
confirmó.
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