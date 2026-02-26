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Noticias: Viernes 27 de Febrero de 2026

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NEGOCIANDO EN SUIZA

(26/02/26) - Suiza - Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones en Ginebra en las llamadas rondas de conversaciones indirectas. Las reuniones están enfocadas en alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y evitar una escalada bélica. Todo esto ocurre mientras Washington despliega una amplia flota de aviones y buques de guerra en Medio Oriente. El presidente estadounidense Donald Trump busca un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y considera que existe una oportunidad para lograrlo, dada la creciente disidencia interna tras protestas nacionales iraníes. Irán, por su parte, también pretende evitar una guerra, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio y rechaza discutir temas como su programa de misiles de largo alcance o el respaldo a grupos armados, que incluyen Hamas y Hezbollah..

ECUADOR Y COLOMBIA EN TENSIÓN

(26/02/26) - Ecuador - El presidente Noboa ha dado un nuevo golpe al comercio bilateral con Colombia. El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que, a partir del 1 de marzo, aumentará el arancel a los productos colombianos al 50%. El Ministerio de Producción ha comunicado esta decisión a través de un breve mensaje en la red social X, en el que advierte que el aumento se debe a "criterios de seguridad nacional". Según el escrito, las autoridades ecuatorianas tomaron esta medida tras constatar "la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia" y aseguraron que Ecuador se ve "en la obligación de adoptar acciones soberanas".

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