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Noticias Destacadas del día
NEGOCIANDO EN SUIZA
(26/02/26) -
Suiza - Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones
en Ginebra en las llamadas rondas de conversaciones
indirectas. Las reuniones están enfocadas en alcanzar un
acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y evitar una
escalada bélica. Todo esto ocurre mientras Washington
despliega una amplia flota de aviones y buques de guerra en
Medio Oriente. El presidente estadounidense Donald Trump
busca un acuerdo que limite el programa nuclear iraní y
considera que existe una oportunidad para lograrlo, dada la
creciente disidencia interna tras protestas nacionales
iraníes. Irán, por su parte, también pretende evitar una
guerra, pero insiste en su derecho a enriquecer uranio y
rechaza discutir temas como su programa de misiles de largo
alcance o el respaldo a grupos armados, que incluyen Hamas y
Hezbollah..
ECUADOR Y COLOMBIA EN TENSIÓN
(26/02/26) - Ecuador
- El presidente Noboa ha dado un nuevo golpe al comercio
bilateral con Colombia. El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que, a
partir del 1 de marzo, aumentará el arancel a los productos colombianos
al 50%. El Ministerio de Producción ha comunicado esta decisión a través
de un breve mensaje en la red social X, en el que advierte que el
aumento se debe a "criterios de seguridad nacional". Según el escrito,
las autoridades ecuatorianas tomaron esta medida tras constatar "la
falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de
seguridad fronteriza por parte de Colombia" y aseguraron que Ecuador se
ve "en la obligación de adoptar acciones soberanas".
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