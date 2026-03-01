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IRÁN A LA GUERRA
Una de las personas más malvadas de la historia, está muerto.
Hoy en el Mundo:
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LA VENGANZA IRANÍ
(01/03/26) -
Medio Oriente - La ciudad de Teherán, capital iraní,
sufre un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí.
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha matado desde ayer
al menos a 200 personas y herido a 700 en todo el país
persa, según la Media Luna Roja. Además del ayatolá Ali
Jameneí, entre las víctimas figuran siete altos cargos del
régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz
Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria,
Mohamed Pakpur. Las fuerzas iraníes respondieron el sábado
lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses en
Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y
Qatar, y contra Israel. La Guardia Revolucionaria iraní ha
anunciado ataques contra 27 bases militares de EE UU en
Oriente Próximo, después de que prometiera venganza por la
muerte de su líder supremo y nombrara un gobierno de
transición.
TRUMP DECIDE EL ATAQUE A TEHERÁN
(01/03/26) -
Irán - El día jueves pasado Donald Trump comunicó a
su socio estratégico, Israel, la decisión de iniciar la operación sobre
Irán. Luego del bombardeo inicial de los Estados Unidos e Israel sobre
territorio iraní con la excusa de intentar detener su programa
armamentístico nuclear y conseguir un cambio de régimen, aumento la
tensión en todo oriente medio. Luego de 47 años de la Revolución
Islámica Irán ve la posibilidad de cambios drásticos. A partir de esta
posible reconfiguración los objetivos inmediatos de Washington son
degradar o destruir las capacidades nucleares y militares de Irán,
interrumpir el apoyo de Teherán a redes de apoderados regionales como
Hezbollah, y aplicar presión sostenida sobre el régimen de manera que
pueda debilitar la estabilidad interna y en el mejor de los casos
generar cambios políticos. La tensión en oriente medio escala a su
máximo en decadas.
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IRÁN A LA GUERRA
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