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Noticias: Lunes 02 de Marzo de 2026

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IRÁN A LA GUERRA

Una de las personas más malvadas de la historia, está muerto.

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LA VENGANZA IRANÍ

(01/03/26) - Medio Oriente - La ciudad de Teherán, capital iraní, sufre un nuevo bombardeo por parte de la aviación israelí. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha matado desde ayer al menos a 200 personas y herido a 700 en todo el país persa, según la Media Luna Roja. Además del ayatolá Ali Jameneí, entre las víctimas figuran siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. Las fuerzas iraníes respondieron el sábado lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel. La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE UU en Oriente Próximo, después de que prometiera venganza por la muerte de su líder supremo y nombrara un gobierno de transición.

TRUMP DECIDE EL ATAQUE A TEHERÁN

(01/03/26) - Irán - El día jueves pasado Donald Trump comunicó a su socio estratégico, Israel, la decisión de iniciar la operación sobre Irán. Luego del bombardeo inicial de los Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní con la excusa de intentar detener su programa armamentístico nuclear y conseguir un cambio de régimen, aumento la tensión en todo oriente medio. Luego de 47 años de la Revolución Islámica Irán ve la posibilidad de cambios drásticos. A partir de esta posible reconfiguración los objetivos inmediatos de Washington son degradar o destruir las capacidades nucleares y militares de Irán, interrumpir el apoyo de Teherán a redes de apoderados regionales como Hezbollah, y aplicar presión sostenida sobre el régimen de manera que pueda debilitar la estabilidad interna y en el mejor de los casos generar cambios políticos. La tensión en oriente medio escala a su máximo en decadas.

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Episodio del día:

SHOW 6251

IRÁN A LA GUERRA

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