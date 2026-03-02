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Noticias: Martes 03 de Marzo de 2026

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IRÁN GOLPEA REFINERÍA SAUDÍ

(02/03/26) - Medio Oriente - Irán bombardeó una refinería de la mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita. Mientras las bolsas europeas y asiáticas siguen a la baja, sube el precio del crudo. Por otra parte, pocas horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara el domingo su decisión de autorizar a Estados Unidos el uso de las bases del Reino Unido para lanzar ataques contra los depósitos iraníes de misiles, un dron impactó contra las instalaciones militares de la RAF(fuerza aérea británica) de Akrotiri, en la isla de Chipre.

ISRAEL ATACA BEIRUT

(02/03/26) - Líbano - Israel causa más de 30 muertos en Líbano tras sumarse Hezbolá a la guerra desatada por el ataque a Irán. Hezbolá ha entrado en escena en la madrugada de este lunes con el lanzamiento de tres proyectiles contra el norte de Israel en venganza por haber matado al líder supremo iraní, Ali Jameneí. Se trata del primer lanzamiento hacia Israel por parte de Hezbolá desde el alto el fuego que puso fin en 2024 a los dos meses de guerra que libraron y durante el cual Israel ha seguido bombardeando casi a diario, causando cientos de muertos. Aunque ninguno de los proyectiles causó heridos o daños, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, advirtió a la milicia de que "pagará un alto precio" y vienen "muchos días de combate". La aviación israelí ha bombardeado durante la jornada el sur de Líbano y la capital, Beirut. El Ministerio de Sanidad cifra los muertos en 31 pero la cifra podría aumentar considerablemente.

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