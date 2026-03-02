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IRÁN GOLPEA REFINERÍA SAUDÍ
(02/03/26) -
Medio Oriente - Irán bombardeó una refinería de la
mayor petrolera del mundo en Arabia Saudita. Mientras las
bolsas europeas y asiáticas siguen a la baja, sube el precio
del crudo. Por otra parte, pocas horas después de que el
primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara el
domingo su decisión de autorizar a Estados Unidos el uso de
las bases del Reino Unido para lanzar ataques contra los
depósitos iraníes de misiles, un dron impactó contra las
instalaciones militares de la RAF(fuerza aérea británica) de
Akrotiri, en la isla de Chipre.
ISRAEL ATACA BEIRUT
(02/03/26) - Líbano
- Israel causa más de 30 muertos en Líbano tras sumarse Hezbolá a la
guerra desatada por el ataque a Irán. Hezbolá ha entrado en escena en la
madrugada de este lunes con el lanzamiento de tres proyectiles contra el
norte de Israel en venganza por haber matado al líder supremo iraní, Ali
Jameneí. Se trata del primer lanzamiento hacia Israel por parte de
Hezbolá desde el alto el fuego que puso fin en 2024 a los dos meses de
guerra que libraron y durante el cual Israel ha seguido bombardeando
casi a diario, causando cientos de muertos. Aunque ninguno de los
proyectiles causó heridos o daños, el jefe del Estado Mayor de Israel,
Eyal Zamir, advirtió a la milicia de que "pagará un alto precio" y
vienen "muchos días de combate". La aviación israelí ha bombardeado
durante la jornada el sur de Líbano y la capital, Beirut. El Ministerio
de Sanidad cifra los muertos en 31 pero la cifra podría aumentar
considerablemente.
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