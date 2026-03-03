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SUBMARINO HUNDE FRAGATA IRANÍ
(03/03/26) -
Estados Unidos - Un submarino estadounidense torpedeó
y hundió a la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico.
Se trata del primer caso de un submarino que abate una nave
militar desde la segunda guerra mundial. El barco de Irán
estaba en aguas internacionales próximas a Sri Lanka. El
secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth,
presentó el video del ataque y afirmó que la embarcación
iraní fue alcanzada por un torpedo mientras navegaba cerca
de las costas de Sri Lanka, creyendo estar fuera de peligro.
EL DECÁLOGO POR LA DEMOCRACIA
(03/03/26) - México
- La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que si el Congreso no aprueba
su propuesta de reforma electoral, tiene un "plan B". No quiso adelantar
en qué consistiría ni si implicaría modificaciones a leyes secundarias,
solo se limitó a decir "No nos adelantemos". La presidenta aprovechó la
conferencia matutina para presentar lo que bautizó como Decálogo por la
Democracia. Se trata de una reforma constitucional de diez puntos que,
según explicó, responden a compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Estos son los 10 puntos del decálogo: más relevantes: Modificación al
sistema de Listas plurinominales, aviso del uso de Inteligencia
artificial en campañas políticas, refuerzo de la fiscalización, cómputos
más veloces, participación ciudadana para alimentar la democracia
participativa, regulación de tiempos en radio y televisión, voto de
mexicanos en el extranjero, reducción del gasto, No al nepotismo, No a
la reelección.
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