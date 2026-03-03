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EVACUEN LA CIUDAD
(03/03/26) -
Líbano - Caos en el sur del Líbano por evacuación
masiva. Israel exige la urgente evacuación de Dahiyeh,
bastión de Hezbollah en el sur de la capital, Beirut.
"Salven sus vidas" dice Israel a los pobladores de Dahiyeh.
Israel mantiene activa su campaña en múltiples frentes en
Líbano. El ejército israelí dijo que golpeó 80 objetivos en
el país en las últimas 24 horas, entre ellos varios centros
de comando utilizados por Hezbollah. Por otra parte el
ejército afirmó que los lanzamientos desde Irán han
disminuido a medida que los ataques han destruido misiles
balísticos, lanzaderas y drones, y señaló que comenzaba a
levantar algunas de las restricciones que mantenían cerrados
lugares de trabajo en todo el país. Las escuelas
permanecerán cerradas.
CRISIS ENERGÉTICA INMINENTE
(03/03/26) - Asia -
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se expande por la
región y ya lo siente toda Asia. La guerra en Medio Oriente bloquea los
flujos de petróleo y gas natural al continente asiático marcan el inicio
de una nueva crisis energética. Japón, Corea del Sur y Taiwán son los
países más expuestos frente al conflicto regional en el cual participan
directamente Estados Unidos, Israel e Irán. Asia es la más expuesta, ya
que depende en gran medida del combustible importado, gran parte del
cual se transporta a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una
quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural
licuado. Por esa ruta en 2025 se movilizaron alrededor de 13 millones de
barriles de petróleo diarios. Esto representa aproximadamente un tercio
de todo el crudo transportado por vía marítima.
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