Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias: Viernes 06 de Marzo de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EVACUEN LA CIUDAD

(03/03/26) - Líbano - Caos en el sur del Líbano por evacuación masiva. Israel exige la urgente evacuación de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de la capital, Beirut. "Salven sus vidas" dice Israel a los pobladores de Dahiyeh. Israel mantiene activa su campaña en múltiples frentes en Líbano. El ejército israelí dijo que golpeó 80 objetivos en el país en las últimas 24 horas, entre ellos varios centros de comando utilizados por Hezbollah. Por otra parte el ejército afirmó que los lanzamientos desde Irán han disminuido a medida que los ataques han destruido misiles balísticos, lanzaderas y drones, y señaló que comenzaba a levantar algunas de las restricciones que mantenían cerrados lugares de trabajo en todo el país. Las escuelas permanecerán cerradas.

CRISIS ENERGÉTICA INMINENTE

(03/03/26) - Asia - El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se expande por la región y ya lo siente toda Asia. La guerra en Medio Oriente bloquea los flujos de petróleo y gas natural al continente asiático marcan el inicio de una nueva crisis energética. Japón, Corea del Sur y Taiwán son los países más expuestos frente al conflicto regional en el cual participan directamente Estados Unidos, Israel e Irán. Asia es la más expuesta, ya que depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual se transporta a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado. Por esa ruta en 2025 se movilizaron alrededor de 13 millones de barriles de petróleo diarios. Esto representa aproximadamente un tercio de todo el crudo transportado por vía marítima.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6255

GATOS DE LA CALLE

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados