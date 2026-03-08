noticias
mundo
internacional
TE INVITÓ A MI GUERRA
fuerza centrífuga armamentística tal que obliga a tomar posiciones.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LA INTENSIDAD BÉLICA
(08/03/26) -
Irán - La guerra entre Estados Unidos e Israel contra
Irán aumenta su intensidad. El sábado hubo nuevos bombardeos
sobre Teherán y ataques iraníes dirigidos a Tel Aviv.
Mientras Washington toma medidas para contener la escalada
de los precios de la energía, las Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI) informaron que lanzaron una nueva ola de
ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen
iraní en Teherán". Irán, por su parte, lanzó una nueva serie
de ataques contra "el corazón de los territorios ocupados y
Tel Aviv", según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a
la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente
estadounidense Donald Trump descartó cualquier posibilidad
de diálogo con Irán mientras no se produzca una rendición
incondicional del régimen gobernante.
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
(08/03/26) - Estados
Unidos - Donald Trump reunió en Miami a los líderes regionales de
la derecha y ultraderecha continental para la creación de Escudo de las
Américas. Se trata, según el republicano, de una alianza geopolítica
integrada por doce mandatarios de la región que apuntará contra el
narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China. La reunión inaugural
del día sábado en el hotel Trump Doral convertido en fortaleza blindada,
pretende ser la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel para
terminar con las profundas relaciones entre los carteles de la droga, la
influencia comercial china en la región y el mando chiíta de Irán. Entre
los invitados: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José
Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader
(República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El
Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José
Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar
(Trinidad y Tobago). Todos socios fundadores de la iniciativa Escudo de
las Américas.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6256
TE INVITO A MI GUERRA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST