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Noticias: Lunes 09 de Marzo de 2026

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TE INVITÓ A MI GUERRA

fuerza centrífuga armamentística tal que obliga a tomar posiciones.

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LA INTENSIDAD BÉLICA

(08/03/26) - Irán - La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán aumenta su intensidad. El sábado hubo nuevos bombardeos sobre Teherán y ataques iraníes dirigidos a Tel Aviv. Mientras Washington toma medidas para contener la escalada de los precios de la energía, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que lanzaron una nueva ola de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán". Irán, por su parte, lanzó una nueva serie de ataques contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv", según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente estadounidense Donald Trump descartó cualquier posibilidad de diálogo con Irán mientras no se produzca una rendición incondicional del régimen gobernante.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

(08/03/26) - Estados Unidos - Donald Trump reunió en Miami a los líderes regionales de la derecha y ultraderecha continental para la creación de Escudo de las Américas. Se trata, según el republicano, de una alianza geopolítica integrada por doce mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China. La reunión inaugural del día sábado en el hotel Trump Doral convertido en fortaleza blindada, pretende ser la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel para terminar con las profundas relaciones entre los carteles de la droga, la influencia comercial china en la región y el mando chiíta de Irán. Entre los invitados: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Alí (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). Todos socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.

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SHOW 6256

TE INVITO A MI GUERRA

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