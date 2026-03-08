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Noticias: Martes 10 de Marzo de 2026

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ESTADOS UNIDOS E ISRAEL NO QUIEREN A MOJTABA

(08/03/26) - Irán - Tras la elección del régimen iraní que designó como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, Trump declaró que eso es inaceptable. La elección de los clérigos del hijo del líder supremo asesinado Ayatolá Ali Jamenei como su reemplazo habla de una continuidad que occidente no ve con buenos ojos. Su nombramiento lo coloca al frente del país en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido previamente que Mojtaba sería una elección "inaceptable" y tomó el nombramiento como una provocación. En el terreno militar, Israel informó que lanzó ataques contra Beirut y objetivos en Irán, mientras que Teherán anunció el lanzamiento de misiles a países del Golfo que reportaron ataques durante la noche con decenas de heridos en Bahréin.

EL PEQUEÑO PRECIO

(08/03/26) - Estados Unidos - Donald Trump afirma que el alza en los precios del petróleo tras la ofensiva militar contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo. "El aumento a corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", escribió el mandatario a través de su plataforma Truth Social. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, superó los 100 dólares por primera vez desde 2022. Ministros del G7 se reunieron para analizar el impacto de la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo, contemplando la venta de reservas para tratar de reducir el impacto en el precio de combustible.

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