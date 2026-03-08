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ESTADOS UNIDOS E ISRAEL NO QUIEREN A MOJTABA
(08/03/26) -
Irán - Tras la elección del régimen iraní que designó
como nuevo líder supremo a Mojtaba Jamenei, Trump declaró
que eso es inaceptable. La elección de los clérigos del hijo
del líder supremo asesinado Ayatolá Ali Jamenei como su
reemplazo habla de una continuidad que occidente no ve con
buenos ojos. Su nombramiento lo coloca al frente del país en
medio de la guerra con Israel y Estados Unidos. El
presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido
previamente que Mojtaba sería una elección "inaceptable" y
tomó el nombramiento como una provocación. En el terreno
militar, Israel informó que lanzó ataques contra Beirut y
objetivos en Irán, mientras que Teherán anunció el
lanzamiento de misiles a países del Golfo que reportaron
ataques durante la noche con decenas de heridos en Bahréin.
EL PEQUEÑO PRECIO
(08/03/26) - Estados
Unidos - Donald Trump afirma que el alza en los precios del
petróleo tras la ofensiva militar contra Irán es "un pequeño precio a
pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo. "El aumento a
corto plazo de los precios del petróleo, que caerán rápidamente cuando
termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy
pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo.
¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", escribió el mandatario a
través de su plataforma Truth Social. El barril de crudo West Texas
Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, superó
los 100 dólares por primera vez desde 2022. Ministros del G7 se
reunieron para analizar el impacto de la guerra en Medio Oriente y la
suba del petróleo, contemplando la venta de reservas para tratar de
reducir el impacto en el precio de combustible.
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