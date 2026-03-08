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Noticias: Miércoles 11 de Marzo de 2026

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UNA AUTÉNTICA Y ABSOLUTA MENTIRA

(08/03/26) - Irán - Estados Unidos se jacta de haber destruido 16 barcos con minas en las inmediaciones del estrecho de Ormúz. Donald Trump, había lanzado una amenaza contra Irán: "Si ha puesto minas, y no tenemos informes de que así sea, y no las retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos". Por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que la guerra concluirá “cuando Trump lo decida” y ha repetido que la decisión de lanzar un ataque conjunto con Israel contra Irán se tomó para evitar que Teherán atacara primero, algo que el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, ha calificado de "mentira auténtica y absoluta" y que jamás estuvo en los planes de Teherán atacar a los Estados Unidos.

UNA GUERRA CASI TERMINADA

(08/03/26) - Estados Unidos - Luego de que Trump declarará que la guerra con Irán estaba casi terminada, el pentágono anunciaba la intensificación de los ataques. Estados Unidos aseguró que hoy “será el día más intenso de ataques dentro de Irán”. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se esperan bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la ofensiva conjunta con Israel contra el régimen de Teherán, hace 10 días. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que los ataques de Estados Unidos contra Irán se intensificarán este martes, en lo que será la jornada más fuerte de bombardeos desde que Washington inició la ofensiva militar conjunta con Israel hace diez días. “Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, expresó Hegseth durante una conferencia de prensa celebrada en el Pentágono. El funcionario explicó que la reacción del régimen iraní, que comenzó a atacar a sus vecinos de forma indiscriminada tras el inicio de la guerra, ha sido interpretada como un acto de desesperación. Hegseth sostuvo que, si bien no anticiparon completamente esa respuesta, era una posibilidad contemplada. Según el secretario de Defensa, el comportamiento de Irán ha propiciado que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos, permitiendo el uso de bases y derechos de sobrevuelo, lo que a su juicio está “aislando aún más a Irán” y transformando la región.

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