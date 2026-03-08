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UNA AUTÉNTICA Y ABSOLUTA MENTIRA
(08/03/26) -
Irán - Estados Unidos se jacta de haber destruido 16
barcos con minas en las inmediaciones del estrecho de Ormúz.
Donald Trump, había lanzado una amenaza contra Irán: "Si ha
puesto minas, y no tenemos informes de que así sea, y no las
retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca
vistos". Por su parte la portavoz de la Casa Blanca,
Karoline Leavitt, ha asegurado que la guerra concluirá
“cuando Trump lo decida” y ha repetido que la decisión de
lanzar un ataque conjunto con Israel contra Irán se tomó
para evitar que Teherán atacara primero, algo que el
ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, ha calificado de
"mentira auténtica y absoluta" y que jamás estuvo en los
planes de Teherán atacar a los Estados Unidos.
UNA GUERRA CASI TERMINADA
(08/03/26) - Estados
Unidos - Luego de que Trump declarará que la guerra con Irán
estaba casi terminada, el pentágono anunciaba la intensificación de los
ataques. Estados Unidos aseguró que hoy “será el día más intenso de
ataques dentro de Irán”. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que
se esperan bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la ofensiva
conjunta con Israel contra el régimen de Teherán, hace 10 días. El jefe
del Pentágono, Pete Hegseth, informó que los ataques de Estados Unidos
contra Irán se intensificarán este martes, en lo que será la jornada más
fuerte de bombardeos desde que Washington inició la ofensiva militar
conjunta con Israel hace diez días. “Hoy volverá a ser nuestro día más
intenso de ataques dentro de Irán”, expresó Hegseth durante una
conferencia de prensa celebrada en el Pentágono. El funcionario explicó
que la reacción del régimen iraní, que comenzó a atacar a sus vecinos de
forma indiscriminada tras el inicio de la guerra, ha sido interpretada
como un acto de desesperación. Hegseth sostuvo que, si bien no
anticiparon completamente esa respuesta, era una posibilidad
contemplada. Según el secretario de Defensa, el comportamiento de Irán
ha propiciado que varios países árabes se acerquen a Estados Unidos,
permitiendo el uso de bases y derechos de sobrevuelo, lo que a su juicio
está “aislando aún más a Irán” y transformando la región.
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