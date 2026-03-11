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KAST ASUMIÓ EN CHILE
(11/03/26) -
Chile - El 11 de marzo se concretó el cambio de mando
presidencial que marca el fin de la Administración de
izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de
derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, que
hasta antes de ejercer el cargo era militante del Partido
Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda (sede
del Ejecutivo) con la idea de implementar un Gobierno de
emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña
presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las
elecciones de diciembre de 2025. Chile inicia con Kast el
periodo más conservador desde la dictadura pinochetista. El
republicano, aliado de líderes de la ultraderecha mundial,
promete un gobierno centrado en el orden, la seguridad y el
crecimiento económico. Así Chile comienza un nuevo ciclo
político. A 36 años de la dictadura militar de Augusto
Pinochet (1973-1990), llega a La Moneda un presidente
conservador como no se había visto en estos años de
democracia a no ser por la centro derecha que llevó al
Gobierno en dos ocasiones a Sebastián Piñera.
NO HAY MÁS NADA QUE DESTRUIR
(11/03/26) - Estados
Unidos - El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que
prácticamente no queda nada que atacar en Irán. Trump ha insistido en
que la guerra acabará pronto. "Cuando yo quiera que termine, terminará",
explicó. Sobre el terreno, las autoridades marítimas del Reino Unido han
alertado de tres nuevos ataques a barcos que transitaban por el estrecho
de Ormúz. Tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles. Por su
parte Israel lanza una oleada de bombardeos simultáneos en Beirut y
Teherán. El gobierno iraní confirmó que el líder supremo, Mojtaba
Jamenei, está "levemente herido" pero aún activo.
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