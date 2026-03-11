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Noticias: Jueves 12 de Marzo de 2026

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KAST ASUMIÓ EN CHILE

(11/03/26) - Chile - El 11 de marzo se concretó el cambio de mando presidencial que marca el fin de la Administración de izquierdas de Gabriel Boric y el inicio del Gobierno de derechas de José Antonio Kast. El nuevo mandatario, que hasta antes de ejercer el cargo era militante del Partido Republicano, de la extrema derecha, llega a La Moneda (sede del Ejecutivo) con la idea de implementar un Gobierno de emergencia, un concepto que ha instalado desde la campaña presidencial que le permitió ganar la segunda vuelta de las elecciones de diciembre de 2025. Chile inicia con Kast el periodo más conservador desde la dictadura pinochetista. El republicano, aliado de líderes de la ultraderecha mundial, promete un gobierno centrado en el orden, la seguridad y el crecimiento económico. Así Chile comienza un nuevo ciclo político. A 36 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), llega a La Moneda un presidente conservador como no se había visto en estos años de democracia a no ser por la centro derecha que llevó al Gobierno en dos ocasiones a Sebastián Piñera.

NO HAY MÁS NADA QUE DESTRUIR

(11/03/26) - Estados Unidos - El presidente estadounidense, Donald Trump, dice que prácticamente no queda nada que atacar en Irán. Trump ha insistido en que la guerra acabará pronto. "Cuando yo quiera que termine, terminará", explicó. Sobre el terreno, las autoridades marítimas del Reino Unido han alertado de tres nuevos ataques a barcos que transitaban por el estrecho de Ormúz. Tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles. Por su parte Israel lanza una oleada de bombardeos simultáneos en Beirut y Teherán. El gobierno iraní confirmó que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, está "levemente herido" pero aún activo.

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