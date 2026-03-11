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YA NO QUIERO EL NÓBEL DE LA PAZ
(11/03/26) -
Estados Unidos - El presidente Donald Trump, declaró
en una entrevista que ya no le interesa el Nóbel de la Paz.
Trump habló con el periódico conservador The Washington
Examiner y entre otras cosas expresó que ya no pretende
ganar el Nóbel de la Paz. Preguntado por si creía que la
Operación Furia Épica lo iba a ayudar con los miembros del
comité noruego, ha respondido: "No me interesa". Este es un
cambio de objetivo respecto al deseo que expresó más de una
vez, inclusive realizando maniobras políticas
internacionales para ganarlo, el años pasado cuando terminó
obteniéndolo la líder opositora venezolana Corina Machado.
EXPULSEN A LOS INVASORES
(11/03/26) - Irán -
El nuevo líder supremo de irán sigue sin aparecer en público, pero el
gobierno iraní difundió su primer mensaje. Desde los medios oficiales de
Teherán se le atribuye al ayatolá Mojtaba Jamenei una clara orden de
bloqueo del estrecho de Ormúz. El día jueves expresó que las fuerzas de
su país deben mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormúz "la
palanca de bloquear el estrecho de Ormúz debe utilizarse
definitivamente", dijo Jamenei sobre la vía fluvial por la que
habitualmente se transportan grandes cantidades de petróleo y gas. En
una declaración leída en la televisión estatal. Jamenei, que ha tenido
palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la república
islámica, Ruholá Jamenei, ha destacado además la labor de "los
combatientes del frente de la resistencia", en referencia al
partido-milicia chií Hezbollah, los Hutíes de Yemen y otras milicias
proiraníes en Irak. En su discurso el líder que reemplaza a su difunto
padre ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los
invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por irán.
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