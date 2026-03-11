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Noticias: Viernes 13 de Marzo de 2026

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YA NO QUIERO EL NÓBEL DE LA PAZ

(11/03/26) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump, declaró en una entrevista que ya no le interesa el Nóbel de la Paz. Trump habló con el periódico conservador The Washington Examiner y entre otras cosas expresó que ya no pretende ganar el Nóbel de la Paz. Preguntado por si creía que la Operación Furia Épica lo iba a ayudar con los miembros del comité noruego, ha respondido: "No me interesa". Este es un cambio de objetivo respecto al deseo que expresó más de una vez, inclusive realizando maniobras políticas internacionales para ganarlo, el años pasado cuando terminó obteniéndolo la líder opositora venezolana Corina Machado.

EXPULSEN A LOS INVASORES

(11/03/26) - Irán - El nuevo líder supremo de irán sigue sin aparecer en público, pero el gobierno iraní difundió su primer mensaje. Desde los medios oficiales de Teherán se le atribuye al ayatolá Mojtaba Jamenei una clara orden de bloqueo del estrecho de Ormúz. El día jueves expresó que las fuerzas de su país deben mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormúz "la palanca de bloquear el estrecho de Ormúz debe utilizarse definitivamente", dijo Jamenei sobre la vía fluvial por la que habitualmente se transportan grandes cantidades de petróleo y gas. En una declaración leída en la televisión estatal. Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la república islámica, Ruholá Jamenei, ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbollah, los Hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak. En su discurso el líder que reemplaza a su difunto padre ha reclamado a los países de la región que "expulsen a los invasores" de sus bases, que seguirán siendo atacadas por irán.

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