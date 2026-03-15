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NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO
A veces solo se trata de acomodar la realidad para justificar los
movimientos en los juegos del Poder.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
AMLO X CUBA
(15/03/26) -
México - El ex presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, interrumpe su retiro para solidarizarse con
Cuba. AMLO, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que
expresó su preocupación por la situación del pueblo cubano.
López Obrador dijo: "Estoy en retiro, pero me hiere que
busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de
la soberanía, al hermano pueblo de Cuba". El exmandatario se
dirigió a quienes consideran que la crisis en la isla es un
asunto ajeno. Para ello, citó al general Lázaro Cárdenas
durante la invasión de Playa Girón: "No es lícito preconizar
nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte
es la nuestra". A partir de este contexto, López Obrador
invitó a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a la
población cubana y dio una cuenta bancaria para tal
cuestión.
ATAQUE A LA ISLA DE JARG
(15/03/26) -
Estados Unidos - Estados Unidos quiere borrar el
poder iraní en el estrecho de Ormúz. El viernes, Donald Trump anunció el
bombardeo de objetivos militares en la isla de Jarg, la principal
terminal petrolera iraní y por la que pasa el 90% de las exportaciones
de crudo de la República Islámica. Un golpe letal para Irán. Ese ataque,
una represalia directa a las medidas de Teherán para bloquear el
estratégico estrecho de Ormúz, representa una escalada significativa en
la guerra de Oriente Próximo. La Casa Blanca trata de restablecer el
tráfico por la vía fluvial de Ormúz, por donde habitualmente transita
una quinta parte del petróleo mundial, a toda costa. A través de una
publicación en su red social ha escrito: "Es de esperar que China,
Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otras naciones afectadas
por esta restricción artificial envíen buques a la zona, a fin de que el
estrecho de Ormúz deje de representar una amenaza proveniente de una
nación que ha sido totalmente descabezada".
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SHOW 6261
NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO
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