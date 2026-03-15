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Noticias: Lunes 16 de Marzo de 2026

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NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

A veces solo se trata de acomodar la realidad para justificar los movimientos en los juegos del Poder.

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Noticias Destacadas del día

AMLO X CUBA

(15/03/26) - México - El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interrumpe su retiro para solidarizarse con Cuba. AMLO, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó su preocupación por la situación del pueblo cubano. López Obrador dijo: "Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba". El exmandatario se dirigió a quienes consideran que la crisis en la isla es un asunto ajeno. Para ello, citó al general Lázaro Cárdenas durante la invasión de Playa Girón: "No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra". A partir de este contexto, López Obrador invitó a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a la población cubana y dio una cuenta bancaria para tal cuestión.

ATAQUE A LA ISLA DE JARG

(15/03/26) - Estados Unidos - Estados Unidos quiere borrar el poder iraní en el estrecho de Ormúz. El viernes, Donald Trump anunció el bombardeo de objetivos militares en la isla de Jarg, la principal terminal petrolera iraní y por la que pasa el 90% de las exportaciones de crudo de la República Islámica. Un golpe letal para Irán. Ese ataque, una represalia directa a las medidas de Teherán para bloquear el estratégico estrecho de Ormúz, representa una escalada significativa en la guerra de Oriente Próximo. La Casa Blanca trata de restablecer el tráfico por la vía fluvial de Ormúz, por donde habitualmente transita una quinta parte del petróleo mundial, a toda costa. A través de una publicación en su red social ha escrito: "Es de esperar que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otras naciones afectadas por esta restricción artificial envíen buques a la zona, a fin de que el estrecho de Ormúz deje de representar una amenaza proveniente de una nación que ha sido totalmente descabezada".

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