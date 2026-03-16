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NUEVA OLEADA DE ATAQUES
(16/03/26) -
Oriente Medio - Israel lanzó a inicio de semana una
nueva oleada de ataques a gran escala contra las ciudades
iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. Por otra parte sus
fuerzas terrestres iniciaron operaciones limitadas contra
posiciones clave de Hezbolá en el sur del Líbano. El
ejército israelí afirmó haber destruido cerca del 70% de los
lanzadores de misiles iraníes y el 85% de sus defensas
aéreas en las primeras dos semanas del conflicto, que
comenzó el pasado 28 de febrero. Irán respondió el lunes con
una andanada de ataques con misiles y drones contra países
del Golfo. Un dron impactó un tanque de combustible en el
Aeropuerto Internacional de Dubai (el más transitado del
mundo para vuelos internacionales), lo que obligó a
suspender temporalmente las operaciones.
TRUMP REPRENDE A LA OTAN
(16/03/26) -
Estados Unidos - Trump amenazó a sus socios de la
OTAN augurando un futuro muy malo para la alianza si no se comprometen
con la defensa del estrecho de Ormúz. El presidente de Estados Unidos ha
insistido en la creación de una coalición para reabrir el estrecho de
Ormúz, cerrado de facto desde hace una semana por la guerra de Estados
Unidos e Israel en Irán. "Animamos a otras naciones cuyas economías
dependen del estrecho a que se involucren. (...) Esos países lo
necesitan más que nosotros", ha dicho. El ministro de Defensa alemán,
Boris Pistorius, ya había rechazado previamente las peticiones del
presidente estadounidense de enviar buques de guerra al corredor. "¿Qué
espera Trump que hagan un puñado de fragatas europeas en el estrecho de
Ormuz que la poderosa Armada de EE UU no pueda hacer?", respondió. "Esta
no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado”. Gran Bretaña,
Grecia, Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra
al estrecho. La alta representante de la Política Exterior de la Unión
Europea Kaja Kallas, ha dicho que el corredor está "fuera del ámbito de
actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para
garantizar su navegabilidad. Sus declaraciones llegan un día después de
que Trump augurara a la alianza un "futuro muy malo" (a la OTAN) si no
le apoya para desbloquear el estrecho.
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