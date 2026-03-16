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Noticias: Martes 17 de Marzo de 2026

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NUEVA OLEADA DE ATAQUES

(16/03/26) - Oriente Medio - Israel lanzó a inicio de semana una nueva oleada de ataques a gran escala contra las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. Por otra parte sus fuerzas terrestres iniciaron operaciones limitadas contra posiciones clave de Hezbolá en el sur del Líbano. El ejército israelí afirmó haber destruido cerca del 70% de los lanzadores de misiles iraníes y el 85% de sus defensas aéreas en las primeras dos semanas del conflicto, que comenzó el pasado 28 de febrero. Irán respondió el lunes con una andanada de ataques con misiles y drones contra países del Golfo. Un dron impactó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Dubai (el más transitado del mundo para vuelos internacionales), lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

TRUMP REPRENDE A LA OTAN

(16/03/26) - Estados Unidos - Trump amenazó a sus socios de la OTAN augurando un futuro muy malo para la alianza si no se comprometen con la defensa del estrecho de Ormúz. El presidente de Estados Unidos ha insistido en la creación de una coalición para reabrir el estrecho de Ormúz, cerrado de facto desde hace una semana por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán. "Animamos a otras naciones cuyas economías dependen del estrecho a que se involucren. (...) Esos países lo necesitan más que nosotros", ha dicho. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya había rechazado previamente las peticiones del presidente estadounidense de enviar buques de guerra al corredor. "¿Qué espera Trump que hagan un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada de EE UU no pueda hacer?", respondió. "Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado”. Gran Bretaña, Grecia, Japón y Australia han asegurado que no enviarán buques de guerra al estrecho. La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea Kaja Kallas, ha dicho que el corredor está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad. Sus declaraciones llegan un día después de que Trump augurara a la alianza un "futuro muy malo" (a la OTAN) si no le apoya para desbloquear el estrecho.

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