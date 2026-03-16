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CUBA SIN LUZ Y CON TERREMOTO
(16/03/26) -
Cuba - Cuba parece no tiene respiro en los últimos
meses. Tras la crisis de energía y las amenazas de Estados
Unidos, se sumó una caída total del sistema eléctrico el día
lunes y un fuerte seísmo de 6 puntos que se sintió en una
parte de la isla. El Servicio Sismológico Nacional del país
caribeño informó que se ha registrado un terremoto de
magnitud 6 en la escala de Richter en la madrugada del
martes. El movimiento, que solo fue perceptible en las
provincias orientales de Guantánamo y Santiago de Cuba, no
ha provocado daños materiales hasta el momento del reporte.
TRUMP Y LA TOMA DE CUBA
(16/03/26) -
Estados Unidos - Trump dejó de referirse a Irán por
un momento y habló de Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, afirmó en una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la
Casa Blanca que será "un gran honor" para él "tomar Cuba". Las
declaraciones llegan en mitad de la escalada de la guerra contra Irán y
en medio de las tensiones con La Habana por el bloqueo energético de la
isla. Estados Unidos exige la salida de Miguel Díaz-Canel del poder para
negociar el futuro económico de la isla. De acuerdo con The New York
Times, funcionarios estadounidenses transmitieron al gobierno cubano que
ningún acuerdo será posible mientras el actual líder del régimen
permanezca en el poder.
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