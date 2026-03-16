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Noticias: Miércoles 18 de Marzo de 2026

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CUBA SIN LUZ Y CON TERREMOTO

(16/03/26) - Cuba - Cuba parece no tiene respiro en los últimos meses. Tras la crisis de energía y las amenazas de Estados Unidos, se sumó una caída total del sistema eléctrico el día lunes y un fuerte seísmo de 6 puntos que se sintió en una parte de la isla. El Servicio Sismológico Nacional del país caribeño informó que se ha registrado un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter en la madrugada del martes. El movimiento, que solo fue perceptible en las provincias orientales de Guantánamo y Santiago de Cuba, no ha provocado daños materiales hasta el momento del reporte.

TRUMP Y LA TOMA DE CUBA

(16/03/26) - Estados Unidos - Trump dejó de referirse a Irán por un momento y habló de Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que será "un gran honor" para él "tomar Cuba". Las declaraciones llegan en mitad de la escalada de la guerra contra Irán y en medio de las tensiones con La Habana por el bloqueo energético de la isla. Estados Unidos exige la salida de Miguel Díaz-Canel del poder para negociar el futuro económico de la isla. De acuerdo con The New York Times, funcionarios estadounidenses transmitieron al gobierno cubano que ningún acuerdo será posible mientras el actual líder del régimen permanezca en el poder.

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