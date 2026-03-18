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Noticias: Jueves 19 de Marzo de 2026

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DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP

(18/03/26) - Cuba - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, elevó inesperadamente el tono contra Estados Unidos. En un largo mensaje en sus redes sociales, ha advertido a Donald Trump que “cualquier agresor externo” que avance sobre la isla "chocará con una resistencia inexpugnable". Esto ocurrió luego de que Washington dijo que no negociará mientras siga Díaz-Canel al frente del gobierno y luego de que Trump amenazará con la toma de la isla. El cubano expresó: "Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretenden aislar hace más de seis décadas" expresó.

CARTA PARA TRUMP

(18/03/26) - Estados Unidos - La renuncia de Kent no fue solo un paso al costado, fue un bombazo en medio de la administración Trump. Joseph Kent dimitió como director de la lucha antiterrorista de Estados Unidos. La causa fue la guerra contra Irán que emprendieron Trump y Netanyahu. Joseph Kent afirma que Teherán no representaba una "amenaza inmediata" (justificación dada por Trump y su séquito de generales pata avanzar en las operaciones) y denuncia la presión de Israel para forzar a Washington a lanzar la ofensiva. Kent pone de manifiesto su postura tras su dimisión en una carta enviada al presidente Donald Trump.

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