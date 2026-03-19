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Noticias: Viernes 20 de Marzo de 2026

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CUANDO QUIERA TRUMP

(19/03/26) - Estados Unidos - La decisión sobre cuándo finalizar el conflicto dependerá exclusivamente del presidente Donald Trump. Mientras que el incremento del gasto busca asegurar el financiamiento de las operaciones emprendidas en Oriente Medio, el Pentágono reconoce que la guerra con Irán terminara cuando quiera Trump. El Pentágono prevé pedir el nuevo presupuesto en los próximos días, aunque el monto podría variar. Consultado por la duración de la campaña, Hegseth aseguró que no existe "un plazo definitivo" para el fin de la ofensiva, iniciada hace tres semanas junto a Israel. Explicó que será el presidente quien decidirá el momento oportuno para clausurar la operación militar.

CAE LOBO MENOR

(19/03/26) - México - México capturó a Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor. Se trata de uno de los líderes del grupo criminal ecuatoriano Los Lobos, designado como organización terrorista por Estados Unidos en septiembre, y acusado del asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. Había llegado a México bajo un nombre falso, Lobo Menor ha sido enviado el mismo día de la captura hacia Colombia, paso previo a enfrentar a la justicia de Ecuador. Detenido en la zona de Polanco (Ciudad de México), según informó Europa Press, la cooperación entre las fuerzas policiales de Colombia, México y Ecuador permitió la captura de uno de los principales acusados por el crimen contra el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

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