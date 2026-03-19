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CUANDO QUIERA TRUMP
(19/03/26) -
Estados Unidos - La decisión sobre cuándo finalizar
el conflicto dependerá exclusivamente del presidente Donald
Trump. Mientras que el incremento del gasto busca asegurar
el financiamiento de las operaciones emprendidas en Oriente
Medio, el Pentágono reconoce que la guerra con Irán
terminara cuando quiera Trump. El Pentágono prevé pedir el
nuevo presupuesto en los próximos días, aunque el monto
podría variar. Consultado por la duración de la campaña,
Hegseth aseguró que no existe "un plazo definitivo" para el
fin de la ofensiva, iniciada hace tres semanas junto a
Israel. Explicó que será el presidente quien decidirá el
momento oportuno para clausurar la operación militar.
CAE LOBO MENOR
(19/03/26) -
México - México capturó a Ángel Esteban Aguilar,
alias Lobo Menor. Se trata de uno de los líderes del grupo criminal
ecuatoriano Los Lobos, designado como organización terrorista por
Estados Unidos en septiembre, y acusado del asesinato del candidato
ecuatoriano Fernando Villavicencio. Había llegado a México bajo un
nombre falso, Lobo Menor ha sido enviado el mismo día de la captura
hacia Colombia, paso previo a enfrentar a la justicia de Ecuador.
Detenido en la zona de Polanco (Ciudad de México), según informó Europa
Press, la cooperación entre las fuerzas policiales de Colombia, México y
Ecuador permitió la captura de uno de los principales acusados por el
crimen contra el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando
Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
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