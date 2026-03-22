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Noticias: Lunes 23 de Marzo de 2026

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AMENAZA NO TAN INMEDIATA

El show de humor de Donald Trump está en su mejor momento.

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TODOS POR ORMÚZ

(22/03/26) - Mundo - Más de veinte países anunciaron que están dispuestos a colaborar para garantizar el paso seguro en el Estrecho de Ormúz. Irán limitó la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global y amenazó con cerrarla completamente si Estados Unidos cumple con su amenaza de atacar infraestructuras eléctricas. En un comunicado conjunto, los firmantes (principalmente europeos miembros de la OTAN, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein) subrayan la importancia estratégica del Estrecho ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras civiles atribuidos a Teherán. Por su parte las fuerzas armadas iraníes advirtieron que podrían cerrar por completo el estratégico Estrecho de Ormúz si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecuta su amenaza de atacar las plantas eléctricas del país.

LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE

(22/03/26) - Medio Oriente - Otra semana de conflicto en medio Oriente sin señales de desescalada. Aumentan los interrogantes sobre la situación del estrecho de Ormúz, espacio primordial para el comercio energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el contexto de la guerra. En la madrugada del sábado, fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán disparó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa. Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito marítimo, aunque el régimen de Irán negó la existencia de excedentes de crudo para ofrecer en los mercados internacionales. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. Por su parte, el Ejército de Irán advirtió a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en disputa en el Golfo, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

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