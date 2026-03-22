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AMENAZA NO TAN INMEDIATA
El show de humor de Donald Trump está en su mejor momento.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TODOS POR ORMÚZ
(22/03/26) -
Mundo - Más de veinte países anunciaron que están
dispuestos a colaborar para garantizar el paso seguro en el
Estrecho de Ormúz. Irán limitó la navegación en esta ruta
clave para el suministro de energía a escala global y
amenazó con cerrarla completamente si Estados Unidos cumple
con su amenaza de atacar infraestructuras eléctricas. En un
comunicado conjunto, los firmantes (principalmente europeos
miembros de la OTAN, junto a Emiratos Árabes Unidos y
Bahrein) subrayan la importancia estratégica del Estrecho
ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras
civiles atribuidos a Teherán. Por su parte las fuerzas
armadas iraníes advirtieron que podrían cerrar por completo
el estratégico Estrecho de Ormúz si el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, ejecuta su amenaza de atacar las
plantas eléctricas del país.
LA GUERRA EN MEDIO ORIENTE
(22/03/26) -
Medio Oriente - Otra semana de conflicto en medio
Oriente sin señales de desescalada. Aumentan los interrogantes sobre la
situación del estrecho de Ormúz, espacio primordial para el comercio
energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el
contexto de la guerra. En la madrugada del sábado, fuerzas israelíes
lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán disparó
proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como
Tel Aviv y Haifa. Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó
de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito
marítimo, aunque el régimen de Irán negó la existencia de excedentes de
crudo para ofrecer en los mercados internacionales. El presidente Donald
Trump afirmó que Estados Unidos está "muy cerca" de alcanzar sus
objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos
la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su
industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y
evitar que Teherán obtenga un arma nuclear. Por su parte, el Ejército de
Irán advirtió a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen
ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en
disputa en el Golfo, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.
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SHOW 6266
AMENAZA NO TAN INMEDIATA
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