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TRUMP SUSPENDE BOMBARDEOS POR 5 DÍAS
(23/03/26) -
Mundo - El anunció de suspensión de ataques por parte
de Trump reduce la presión sobre el precio del crudo. Cae el
precio del petróleo y suben las bolsas tras el anuncio del
freno de los ataques de EEUU a Irán. Tanto el WTI como el
Brent, valores referenciales para el mercado energético
mundial, fueron a la baja de hasta un 10% tras las
declaraciones de Donald Trump. El efecto buscado resultó:
los mercados bursátiles de Europa y Wall Street respondieron
bien. El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump,
sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de
Irán durante cinco días generó un caída en el precio
internacional del petróleo crudo y suba en las acciones.
ESTADOS UNIDOS DICE QUE HAY DIALOGO
(23/03/26) -
Medio Oriente - Washington mantiene dialogo con
Teherán y para algunos analistas es una luz de esperanza para el fin de
las hostilidades. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que
existen “puntos de acuerdo importantes” en las conversaciones con Irán,
pero dejó en claro cuál es la condición innegociable de Washington:
Teherán debe abandonar sus ambiciones nucleares y entregar sus reservas
de uranio enriquecido. "No queremos enriquecimiento, pero también
queremos el uranio enriquecido", dijo Trump a los periodistas en una
conferencia de prense. Y fue aún más directo sobre el escenario
alternativo: si las conversaciones fracasan, Estados Unidos "simplemente
seguirá bombardeando con todo el corazón", expresó. En sus
declaraciones, Trump afirmó también que el “cambio de régimen” en Irán
es un hecho consumado, dado que tantos altos funcionarios han sido
eliminados durante el conflicto que se ha producido "automáticamente".
Trump reveló que su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y
su yerno Jared Kushner condujeron las conversaciones con representantes
iraníes el día domingo por la noche. Dejó en claro, sin embargo, que los
diálogos no involucran al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba
Khamenei, sino una persona que describió como un líder iraní “respetado”
y de “más alto nivel”, aunque se abstuvo de revelar su identidad.
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