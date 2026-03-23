Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias: Martes 24 de Marzo de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRUMP SUSPENDE BOMBARDEOS POR 5 DÍAS

(23/03/26) - Mundo - El anunció de suspensión de ataques por parte de Trump reduce la presión sobre el precio del crudo. Cae el precio del petróleo y suben las bolsas tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán. Tanto el WTI como el Brent, valores referenciales para el mercado energético mundial, fueron a la baja de hasta un 10% tras las declaraciones de Donald Trump. El efecto buscado resultó: los mercados bursátiles de Europa y Wall Street respondieron bien. El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante cinco días generó un caída en el precio internacional del petróleo crudo y suba en las acciones.

ESTADOS UNIDOS DICE QUE HAY DIALOGO

(23/03/26) - Medio Oriente - Washington mantiene dialogo con Teherán y para algunos analistas es una luz de esperanza para el fin de las hostilidades. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que existen “puntos de acuerdo importantes” en las conversaciones con Irán, pero dejó en claro cuál es la condición innegociable de Washington: Teherán debe abandonar sus ambiciones nucleares y entregar sus reservas de uranio enriquecido. "No queremos enriquecimiento, pero también queremos el uranio enriquecido", dijo Trump a los periodistas en una conferencia de prense. Y fue aún más directo sobre el escenario alternativo: si las conversaciones fracasan, Estados Unidos "simplemente seguirá bombardeando con todo el corazón", expresó. En sus declaraciones, Trump afirmó también que el “cambio de régimen” en Irán es un hecho consumado, dado que tantos altos funcionarios han sido eliminados durante el conflicto que se ha producido "automáticamente". Trump reveló que su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner condujeron las conversaciones con representantes iraníes el día domingo por la noche. Dejó en claro, sin embargo, que los diálogos no involucran al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sino una persona que describió como un líder iraní “respetado” y de “más alto nivel”, aunque se abstuvo de revelar su identidad.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6267

LOS HOMBRES FUERTES

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados