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Noticias: Miércoles 25 de Marzo de 2026

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A 50 DEL GOLPE MILITAR

(24/03/26) - Argentina - Ayer, 24 de Marzo, se conmemoraron en Argentina los 50 años del último golpe militar que sumergió al país en una dictadura cruenta. Hubo marchas y manifestaciones en muchos lugares de la república y una gran concentración en la capital, Buenos Aires, donde la consigna "Nunca Más" fue la más visible. En el exterior también hubo muestras de solidaridad y actos conmemorativos como ocurrió en el zócalo de Ciudad de México o en Madrid. El golpe de Estado perpetrado por los militares en Argentina (1976-1983) puede enmarcarse en un proceso más amplio denominado Plan Cóndor, que cubrió de dictaduras casi toda Sudamérica en respuesta al hipotético avance del marxismo revolucionario en la región. Con manifestaciones en todo el país, el denominado Día de la Memoria, tuvo su acto central a media tarde en la Plaza de Mayo.

ISRAEL AVANZA EN EL SUR DE LÍBANO

(24/03/26) - Medio Oriente - Las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tomaron el sur de El Líbano. En la avanzada abatieron a ocho combatientes y destruyeron un arsenal perteneciente a Hezbollah, en el sur libanés, como parte de las acciones de ataques para ampliar la zona de seguridad avanzada en la frontera norte israelí. Según informó el ejército israelí: la intervención incluyó la localización y destrucción de un pozo subterráneo utilizado por los milicianos, donde se hallaron decenas de armas, entre ellas cohetes antitanque, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas. El ejército israelí informó sobre ataques nocturnos contra cuarteles generales del grupo proiraní Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, destruyendo también un cruce estratégico sobre el río Litani usado para el traslado de armamento. Según el comunicado militar, en la capital libanesa, los objetivos incluyeron la sede de la unidad Fuerza Radwan y el cuartel de inteligencia de Hezbollah, además de una emisora de televisión identificada como base operativa.

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