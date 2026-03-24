noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
A 50 DEL GOLPE MILITAR
(24/03/26) -
Argentina - Ayer, 24 de Marzo, se conmemoraron en
Argentina los 50 años del último golpe militar que sumergió
al país en una dictadura cruenta. Hubo marchas y
manifestaciones en muchos lugares de la república y una gran
concentración en la capital, Buenos Aires, donde la consigna
"Nunca Más" fue la más visible. En el exterior también hubo
muestras de solidaridad y actos conmemorativos como ocurrió
en el zócalo de Ciudad de México o en Madrid. El golpe de
Estado perpetrado por los militares en Argentina (1976-1983)
puede enmarcarse en un proceso más amplio denominado Plan
Cóndor, que cubrió de dictaduras casi toda Sudamérica en
respuesta al hipotético avance del marxismo revolucionario
en la región. Con manifestaciones en todo el país, el
denominado Día de la Memoria, tuvo su acto central a media
tarde en la Plaza de Mayo.
ISRAEL AVANZA EN EL SUR DE LÍBANO
(24/03/26) -
Medio Oriente - Las denominadas Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI) tomaron el sur de El Líbano. En la avanzada abatieron a
ocho combatientes y destruyeron un arsenal perteneciente a Hezbollah, en
el sur libanés, como parte de las acciones de ataques para ampliar la
zona de seguridad avanzada en la frontera norte israelí. Según informó
el ejército israelí: la intervención incluyó la localización y
destrucción de un pozo subterráneo utilizado por los milicianos, donde
se hallaron decenas de armas, entre ellas cohetes antitanque, fusiles
Kalashnikov, ametralladoras y granadas. El ejército israelí informó
sobre ataques nocturnos contra cuarteles generales del grupo proiraní
Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, destruyendo también un cruce
estratégico sobre el río Litani usado para el traslado de armamento.
Según el comunicado militar, en la capital libanesa, los objetivos
incluyeron la sede de la unidad Fuerza Radwan y el cuartel de
inteligencia de Hezbollah, además de una emisora de televisión
identificada como base operativa.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6268
TELÉFONO EQUIVOCADO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST