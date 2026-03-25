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MÉXICO APOYA A LA CHILENA BACHELET
(25/03/26) -
México - Luego de que el presidente chileno José
Antonio Kast, declarará que retirara el apoyo a Bachelet
para encabezar la ONU, Sheinbaum salió en su
defensa."Nosotros vamos a seguir apoyándola, tengo pronto
una llamada con ella", destacó la presidenta Sheinbaum sobre
la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
IRÁN DICE QUE TRUMP MIENTE
(25/03/26) - Irán -
Algunas voces en Teherán dicen que no existe la conversación que Trump
dice. No se está negociando nada y Estados Unidos está derrotado, dicen.
Sin embargo, trascendió que Irán estaría analizando una propuesta de paz
de 15 puntos presentada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin
a la guerra en Oriente Medio. Se cree que su respuesta inicial "no ha
sido positiva", según informó un alto funcionario iraní. La evaluación
de Teherán se produce mientras el país plantea sus propias exigencias
para detener un conflicto que ha devastado su infraestructura económica
y energética y que se ha expandido a toda la región.
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