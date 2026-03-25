Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias: Jueves 26 de Marzo de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MÉXICO APOYA A LA CHILENA BACHELET

(25/03/26) - México - Luego de que el presidente chileno José Antonio Kast, declarará que retirara el apoyo a Bachelet para encabezar la ONU, Sheinbaum salió en su defensa."Nosotros vamos a seguir apoyándola, tengo pronto una llamada con ella", destacó la presidenta Sheinbaum sobre la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

IRÁN DICE QUE TRUMP MIENTE

(25/03/26) - Irán - Algunas voces en Teherán dicen que no existe la conversación que Trump dice. No se está negociando nada y Estados Unidos está derrotado, dicen. Sin embargo, trascendió que Irán estaría analizando una propuesta de paz de 15 puntos presentada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Se cree que su respuesta inicial "no ha sido positiva", según informó un alto funcionario iraní. La evaluación de Teherán se produce mientras el país plantea sus propias exigencias para detener un conflicto que ha devastado su infraestructura económica y energética y que se ha expandido a toda la región.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6269

LOS GORRONES

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados