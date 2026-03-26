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ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE
(26/03/26) -
Medio Oriente - El ejército de Israel mata al iraní
responsable del cierre de Ormúz mientras el presidente
Donald Trump urge a Irán a alcanzar un acuerdo. Teherán de
momento rechaza las propuestas de Washington y Trump dice
que no están en condiciones de exigir, tomen el acuerdo
"antes de que sea demasiado tarde" dice el mandatario
republicano. Teherán insiste en que el intercambio de
mensajes a través de otros países "no es negociación ni
diálogo" como pretende "vender" Trump al mundo. Y entre
llamamientos al diálogo, continúan las amenazas y los
muertos. Trump, aseguraba que Irán está "suplicando" un
acuerdo para acabar la guerra en Oriente Próximo; Irán lo
desmiente. En ese contexto Israel ha efectuado otro
magnicidio, está vez se trata de Alireza Tangsiri, jefe de
las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní y
encargado del bloqueo del estrecho de Ormúz.
MADURO OTRA VEZ FRENTE AL JUEZ
(26/03/26) - Estados
Unidos -
Por segunda vez el ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece
ante el tribunal estadounidense que lo acusa de narcoterrorismo. El
depuesto presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, regresaron
ayer jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una
segunda audiencia tras su captura en enero, como parte de un proceso que
se prevé largo y complejo y en el que sus abogados denuncian el “bloqueo
ilegal” de los fondos venezolanos precisos para pagar su minuta. Por su
parte, el fiscal pide al juez que impida el acceso de la defensa a
pruebas que podrían poner en peligro a testigos y familiares de estos.
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