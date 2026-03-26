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Noticias: Viernes 27 de Marzo de 2026

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ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

(26/03/26) - Medio Oriente - El ejército de Israel mata al iraní responsable del cierre de Ormúz mientras el presidente Donald Trump urge a Irán a alcanzar un acuerdo. Teherán de momento rechaza las propuestas de Washington y Trump dice que no están en condiciones de exigir, tomen el acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" dice el mandatario republicano. Teherán insiste en que el intercambio de mensajes a través de otros países "no es negociación ni diálogo" como pretende "vender" Trump al mundo. Y entre llamamientos al diálogo, continúan las amenazas y los muertos. Trump, aseguraba que Irán está "suplicando" un acuerdo para acabar la guerra en Oriente Próximo; Irán lo desmiente. En ese contexto Israel ha efectuado otro magnicidio, está vez se trata de Alireza Tangsiri, jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní y encargado del bloqueo del estrecho de Ormúz.

MADURO OTRA VEZ FRENTE AL JUEZ

(26/03/26) - Estados Unidos - Por segunda vez el ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparece ante el tribunal estadounidense que lo acusa de narcoterrorismo. El depuesto presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, regresaron ayer jueves al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York para una segunda audiencia tras su captura en enero, como parte de un proceso que se prevé largo y complejo y en el que sus abogados denuncian el “bloqueo ilegal” de los fondos venezolanos precisos para pagar su minuta. Por su parte, el fiscal pide al juez que impida el acceso de la defensa a pruebas que podrían poner en peligro a testigos y familiares de estos.

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