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UN MES DE GUERRA
(29/03/26) -
Medio Oriente - Un mes de guerra y el futuro incierto
de una guerra que se prolonga en tiempo y espacio. La guerra
de Trump y Netanyahu contra Irán lleva 30 días y no parece
tener un horizonte predecible. El primer contingente de
refuerzos de Estados Unidos, que incluye 3.500 infantes de
Marina y marinos de la Armada, ha llegado el sábado a
Oriente Próximo y Teherán respondió: "Estamos esperando a
sus soldados en el terreno para atacarlos" Mohammad Bagher
Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, sostuvo que las
fuerzas iraníes están preparadas en caso de que haya
enfrentamientos terrestres, y también prometió "castigar" a
los aliados regionales de Washington. Por su parte los
rebeldes Hutíes de Yemen amenazan con bloquear el Mar Rojo.
MÉXICO Y EL INFORME DE DESPARECIDOS
(28/03/26) - México
- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe sobre la búsqueda
de personas desaparecidas en México. Destaca que de las 132 mil personas
desaparecidas de las que se tiene registro actualmente, 46 mil 742 son
registros de personas que no cuentan "con datos suficientes" para
realizar su búsqueda. Esto significa que el 36% de las personas que se
encuentran en calidad de desaparecidos, no se están buscando porque no
hay datos para iniciar carpetas de investigación. Durante la
conferencia, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre el Registro
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Puntualmente, los
datos abarcan desde el año 1952 al 2026. De los 394 mil 645 de registros
que se han realizado, 262 mil 111 han sido localizados, de los cuales,
el 92% fueron localizados con vida, sin embargo, 132 mil 534 continúan
sin conocerse su paradero.
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