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Noticias: Lunes 30 de Marzo de 2026

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UN MES DE GUERRA

(29/03/26) - Medio Oriente - Un mes de guerra y el futuro incierto de una guerra que se prolonga en tiempo y espacio. La guerra de Trump y Netanyahu contra Irán lleva 30 días y no parece tener un horizonte predecible. El primer contingente de refuerzos de Estados Unidos, que incluye 3.500 infantes de Marina y marinos de la Armada, ha llegado el sábado a Oriente Próximo y Teherán respondió: "Estamos esperando a sus soldados en el terreno para atacarlos" Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, sostuvo que las fuerzas iraníes están preparadas en caso de que haya enfrentamientos terrestres, y también prometió "castigar" a los aliados regionales de Washington. Por su parte los rebeldes Hutíes de Yemen amenazan con bloquear el Mar Rojo.

MÉXICO Y EL INFORME DE DESPARECIDOS

(28/03/26) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe sobre la búsqueda de personas desaparecidas en México. Destaca que de las 132 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro actualmente, 46 mil 742 son registros de personas que no cuentan "con datos suficientes" para realizar su búsqueda. Esto significa que el 36% de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, no se están buscando porque no hay datos para iniciar carpetas de investigación. Durante la conferencia, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó el informe sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Puntualmente, los datos abarcan desde el año 1952 al 2026. De los 394 mil 645 de registros que se han realizado, 262 mil 111 han sido localizados, de los cuales, el 92% fueron localizados con vida, sin embargo, 132 mil 534 continúan sin conocerse su paradero.

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