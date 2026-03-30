Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
PLAN DE INVASIÓN
(30/03/26) -
Medio Oriente - Irán acusa a Estados Unidos de
planificar una invasión a su territorio. Lo denuncia
mientras dice que Washington habla de negociaciones. Tras el
anuncio del envió de soldados al territorio, un mando
militar iraní amenazó con "una lluvia de fuego" contra los
que pongan un pie en Irán. Teherán ataca las bases de varios
países del Golfo.
PETRÓLEO RUSO PARA CUBA
(30/03/26) - Cuba
- Estados Unidos autorizó que un barco petrolero ruso asista a Cuba. En
un gesto para mitigar la crisis cubana que el propio bloqueo ha causado,
Washington ha permitido que un barco ruso cargado de crudo se dirija
hacia la isla tras meses de férreo bloqueo que ha sumido al país en una
prefunda crisis energética. La medida de la administración Trump supone
una flexibilización, mínima, a las medidas de embargo y bloqueo que
mantiene con Cuba. El barco con 700.000 barriles de crudo ha llegado a
la isla el lunes al puerto de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La
Habana, capital de Cuba.
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6272
CARRITOS CHOCONES
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
