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ISRAEL Y UNA PENA DE MUERTE PARTICULAR
(31/03/26) -
Israel - Europa reprueba la decisión israelí de
aprobar la pena de muerte contra palestinos. La aprobación
en Israel de la pena de muerte para palestinos indigna a
Bruselas que advierte al Gobierno de Netanyahu del "gran
paso atrás" que supone una ley "discriminatoria" de este
tenor. Solo queda en la indignación pública y evita anunciar
medidas concretas. Es "un paso más hacia el ‘partheid",
según Pedro Sánchez, presidente español. La decisión de la
Knesset, el Parlamento israelí, de ignorar todas las
advertencias internacionales y seguir adelante con la
aprobación de una ley que permitirá condenar a muerte por
defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a
israelíes, enciende las alarmas en algunos de sus socios
europeos.
NO LOS AYUDAREMOS
(31/03/26) - Estados
Unidos - La histórica colaboración entre Gran Bretaña y Estados
Unidos entra en dudas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
arremetió contra Francia y el Reino Unido por no sumarse a la ofensiva
contra Irán para proteger la navegación en el estrecho de Ormúz. "Nunca
más los ayudaremos" dijo. En mensajes publicados su red social, Trump
instó a los países que enfrentan dificultades para obtener combustible
debido al cierre del Estrecho de Ormuz a que "compren a Estados Unidos,
tenemos de sobra" o, en sus palabras, a que "vayan al Estrecho y
simplemente tómenlo". El republicano remarcó: "Tendrán que empezar a
aprender a pelear por ustedes mismos, EEUU ya no estará para ayudarles,
así como ustedes no estuvieron para nosotros".
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