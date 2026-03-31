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Noticias: Miércoles 1° de Abril de 2026

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ISRAEL Y UNA PENA DE MUERTE PARTICULAR

(31/03/26) - Israel - Europa reprueba la decisión israelí de aprobar la pena de muerte contra palestinos. La aprobación en Israel de la pena de muerte para palestinos indigna a Bruselas que advierte al Gobierno de Netanyahu del "gran paso atrás" que supone una ley "discriminatoria" de este tenor. Solo queda en la indignación pública y evita anunciar medidas concretas. Es "un paso más hacia el ‘partheid", según Pedro Sánchez, presidente español. La decisión de la Knesset, el Parlamento israelí, de ignorar todas las advertencias internacionales y seguir adelante con la aprobación de una ley que permitirá condenar a muerte por defecto a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes, enciende las alarmas en algunos de sus socios europeos.

NO LOS AYUDAREMOS

(31/03/26) - Estados Unidos - La histórica colaboración entre Gran Bretaña y Estados Unidos entra en dudas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Francia y el Reino Unido por no sumarse a la ofensiva contra Irán para proteger la navegación en el estrecho de Ormúz. "Nunca más los ayudaremos" dijo. En mensajes publicados su red social, Trump instó a los países que enfrentan dificultades para obtener combustible debido al cierre del Estrecho de Ormuz a que "compren a Estados Unidos, tenemos de sobra" o, en sus palabras, a que "vayan al Estrecho y simplemente tómenlo". El republicano remarcó: "Tendrán que empezar a aprender a pelear por ustedes mismos, EEUU ya no estará para ayudarles, así como ustedes no estuvieron para nosotros".

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