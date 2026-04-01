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TRUMP AMENAZA PARTIR LA OTAN
(01/04/26) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, evalúa retirar a su país de la OTAN. Trump
está enojado con sus socios del Tratado del Atlántico Norte
por lo que el considera falta de apoyo en la guerra contra
Irán. El republicano arremetió contra Francia y el Reino
Unido por no sumarse a la ofensiva contra Teherán y ha sido
crítico con los países aliados que no lo han respaldado en
la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La falta
de respuestas para liberar el Estrecho de Ormúz fue lo que
más alteró el humor de Trump en los últimos días.
EUROPA EN TIEMPOS DE GUERRA
(01/04/26) - Europa
- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que Europa suele
más lenta que otros en tiempos de guerra. El mandatario elogió la "previsibilidad"
de Europa durante su visita a Japón el día miércoles y en contraste con
países que, según sus palabras, "podrían hacerte daño sin siquiera
informarte", Europa es un continente más lento e tiempos de guerra. "Soy
muy consciente de que a veces se puede ver a Europa como un continente
más lento que otros", reconoció Macron ante líderes empresariales e
inversores japoneses en Tokio. No obstante, sostuvo que "la
previsibilidad tiene valor", y el continente lo demostró a lo largo de
todos estos años. "Incluso, me atrevo a decir, en las últimas semanas:
estamos donde sabemos que vamos a estar. No está mal, en tiempos como
estos", aseguró.
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