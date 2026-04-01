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Noticias: Viernes 3 de Abril de 2026

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NUEVOS ATAQUES CONTRA TEHERÁN

(01/04/26) - Israel - La Fuerza Aérea israelí lanzó una serie de ataques en Teherán dirigidos contra una base terrestre de la Guardia Revolucionaria. También atacó un cuartel general móvil que albergaba a altos mandos del régimen gubernamental. Se trató de un nuevo golpe a la estructura militar iraní en el marco de la actual guerra en Medio Oriente. Según fuentes militares, la operación incluyó la localización y destrucción de instalaciones móviles que los líderes militares iraníes comenzaron a utilizar tras el daño sistemático infligido a sus centros de mando fijos en semanas anteriores. "En la última oleada de ataques, se bombardeó un cuartel general móvil donde operaban comandantes del régimen", indicó la Fuerza Aérea israelí en un comunicado.

CASI COMPLETO

(01/04/26) - Estados Unidos - Según Trump los objetivos de la guerra contra Irán están cerca de completarse. Donald Trump afirmó que los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Irán "están cerca de completarse". En una intervención televisada desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense indicó que la ofensiva militar se acerca a su fin, pero advirtió: "Vamos a darles un golpe durísimo durante las próximas dos o tres semanas. Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen". Por su parte Irán amenazó con responder si Estados Unidos lanza una ofensiva terrestre: "Nadie sobrevivirá" expresaron, tras las advertencias de Donald Trump en su discurso oficial, el Ejército del régimen islamista afirmó que "con la confianza en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición" (de Estados Unidos).

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