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NUEVOS ATAQUES CONTRA TEHERÁN
(01/04/26) -
Israel - La Fuerza Aérea israelí lanzó una serie de ataques en Teherán dirigidos contra una base
terrestre de la Guardia Revolucionaria. También atacó un cuartel general
móvil que albergaba a altos mandos del régimen
gubernamental. Se trató de un nuevo
golpe a la estructura militar iraní en el marco de la actual
guerra en Medio Oriente. Según fuentes militares, la
operación incluyó la localización y destrucción de
instalaciones móviles que los líderes militares iraníes
comenzaron a utilizar tras el daño sistemático infligido a
sus centros de mando fijos en semanas anteriores. "En la
última oleada de ataques, se bombardeó un cuartel general
móvil donde operaban comandantes del régimen", indicó la
Fuerza Aérea israelí en un comunicado.
CASI COMPLETO
(01/04/26) - Estados
Unidos
- Según Trump los objetivos de la guerra contra Irán están cerca de
completarse. Donald Trump afirmó que los objetivos estratégicos de Estados Unidos
en Irán "están cerca de completarse". En una intervención televisada
desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense indicó que la
ofensiva militar se acerca a su fin, pero advirtió: "Vamos a darles un
golpe durísimo durante las próximas dos o tres semanas. Vamos a
devolverlos a la Edad de Piedra, donde pertenecen". Por su parte Irán amenazó con
responder si Estados Unidos lanza una ofensiva terrestre: "Nadie
sobrevivirá" expresaron, tras las advertencias de Donald Trump en su discurso
oficial, el Ejército del régimen islamista afirmó que "con la confianza
en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación,
deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición" (de Estados
Unidos).
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