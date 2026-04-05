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Noticias: Lunes 6 de Abril de 2026

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PASCUA EN EL VATICANO

(05/04/26) - Italia - En el contexto de las pascuas católicas, el papa pidió para que finalicen las guerras. León XIV denunció en su bendición "Urbi et Orbi" la resignación del mundo ante "la muerte de miles de personas" y convocó a los fieles a una vigilia de oración por la paz en el Vaticano. Sin nombrar ningún conflicto en particular, el papa León XIV denunció el domingo la indiferencia del mundo ante las guerras y los miles de muertos que generan, en su primer mensaje de Pascua como pontífice, en el que llamó a elegir la paz.

CERRANDO ORMÚZ

(05/04/26) - Irán - Trump y Netanyahu presionaron al régimen iraní antes de la fecha límite para que reabra del estrecho de Ormúz. A un día de una posible escalada bélica en Medio Oriente, Estados Unidos rescató al tripulante desaparecido del caza F-15 derribado por Irán. Israel aseguró que continuará con su ofensiva contra la infraestructura de Irán y las respuesta iraní fue contundente: advirtieron que el estrecho de Ormuz dejará de ser un paso de libre navegación. El portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, afirmó: "El estrecho de Ormúz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes".

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