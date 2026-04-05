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PASCUA EN EL VATICANO
(05/04/26) -
Italia - En el contexto de las pascuas católicas, el
papa pidió para que finalicen las guerras. León XIV denunció
en su bendición "Urbi et Orbi" la resignación del mundo ante
"la muerte de miles de personas" y convocó a los fieles a
una vigilia de oración por la paz en el Vaticano. Sin
nombrar ningún conflicto en particular, el papa León XIV
denunció el domingo la indiferencia del mundo ante las
guerras y los miles de muertos que generan, en su primer
mensaje de Pascua como pontífice, en el que llamó a elegir
la paz.
CERRANDO ORMÚZ
(05/04/26) - Irán -
Trump y Netanyahu presionaron al régimen iraní antes de la fecha límite
para que reabra del estrecho de Ormúz. A un día de una posible escalada
bélica en Medio Oriente, Estados Unidos rescató al tripulante
desaparecido del caza F-15 derribado por Irán. Israel aseguró que
continuará con su ofensiva contra la infraestructura de Irán y las
respuesta iraní fue contundente: advirtieron que el estrecho de Ormuz
dejará de ser un paso de libre navegación. El portavoz de la Presidencia
del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, afirmó: "El estrecho de Ormúz se
ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas
condiciones de seguridad y nunca volverá a tener el estatus que tenía
antes".
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SHOW 6275
TRABAJO CASI PERFECTO
EN CASO DE
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