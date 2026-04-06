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LA MISIÓN ARTEMIS II
(06/04/26) -
Estados Unidos - La Misión Artemis II hacia el lado
oculto de la Luna. Los astronautas navegan el lado oculto de
la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y
Jeremy Hansen son las personas que más lejos han estado de
la Tierra. Minutos antes de salir del alcance de la misión,
el piloto espacial Víctor Glover compartió un emotivo
mensaje con la Tierra mientras las cámaras de la nave Orion
mostraban la nave espacial, la Luna y una Tierra en fase
creciente en una misma imagen. "Gracias a todos por
permitirnos el inmenso privilegio de estar juntos en este
viaje. Es realmente asombroso. Y mientras recorremos este
camino, pensamos en la misión de la NASA: explorar lo
desconocido en el aire y el espacio, innovar en beneficio de
la humanidad e inspirar al mundo a través del
descubrimiento. Y, al acompañarnos en este viaje, esperamos
estar logrando precisamente eso", relató Glover.
DESAPARECER UN PAÍS ENTERO
(06/04/26) - Estados
Unidos - Donald Trump advirtió a Irán que podría desaparecer. "El
país entero podría desaparecer en una noche" dijo el presidente de
Estados Unidos y ratificó el ultimátum dirigido al régimen para llegar a
un acuerdo. "Tenemos un plan que prevé que todos los puentes de Irán
serán destruidos a medianoche y que todas las centrales eléctricas
quedarán fuera de servicio" amenazó Trump. El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que todo Irán podría ser
"sacado" el martes al expirar el plazo que impuso para que la república
islámica reabra la vía fluvial clave del Estrecho de Ormúz.
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