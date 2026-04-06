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Noticias: Martes 7 de Abril de 2026

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LA MISIÓN ARTEMIS II

(06/04/26) - Estados Unidos - La Misión Artemis II hacia el lado oculto de la Luna. Los astronautas navegan el lado oculto de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son las personas que más lejos han estado de la Tierra. Minutos antes de salir del alcance de la misión, el piloto espacial Víctor Glover compartió un emotivo mensaje con la Tierra mientras las cámaras de la nave Orion mostraban la nave espacial, la Luna y una Tierra en fase creciente en una misma imagen. "Gracias a todos por permitirnos el inmenso privilegio de estar juntos en este viaje. Es realmente asombroso. Y mientras recorremos este camino, pensamos en la misión de la NASA: explorar lo desconocido en el aire y el espacio, innovar en beneficio de la humanidad e inspirar al mundo a través del descubrimiento. Y, al acompañarnos en este viaje, esperamos estar logrando precisamente eso", relató Glover.

DESAPARECER UN PAÍS ENTERO

(06/04/26) - Estados Unidos - Donald Trump advirtió a Irán que podría desaparecer. "El país entero podría desaparecer en una noche" dijo el presidente de Estados Unidos y ratificó el ultimátum dirigido al régimen para llegar a un acuerdo. "Tenemos un plan que prevé que todos los puentes de Irán serán destruidos a medianoche y que todas las centrales eléctricas quedarán fuera de servicio" amenazó Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que todo Irán podría ser "sacado" el martes al expirar el plazo que impuso para que la república islámica reabra la vía fluvial clave del Estrecho de Ormúz.

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