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Noticias: Miércoles 8 de Abril de 2026

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AMENAZA PARA TODA UNA CIVILIZACIÓN

(07/04/26) - Estados Unidos - Trump eleva la presión sobre Irán y amenaza con su destrucción. Trump dice "Esta noche morirá toda una civilización". Teherán denuncia ataques contra la estratégica isla de Jarg. El ejército israelí amenaza la red ferroviaria de la República Islámica y pide a la población que evite viajar en tren.

ATAQUES CONTRA IRÁN

(07/04/26) - Estados Unidos - Trump anuncia la ola de ataques contra la infraestructura estratégica iraní. Estados Unidos e Israel bombardearon puentes, ferrocarriles, carreteras y vías de trenes clave que fueron destruidos en el interior del país, mientras explosiones sacudían la terminal petrolera de la isla de Kharg. La Guardia Revolucionaria amenazó con "privar de petróleo" a Occidente en respuesta. Los ataques ocurren a pocas horas de que expire el plazo final del presidente estadounidense Donald Trump para que la República Islámica reabra el crucial Estrecho de Ormúz.  La retórica entre Washington y Teherán alcanzó un punto de ebullición máximo cuando Trump advirtió que, si el tráfico marítimo no se reanuda totalmente para las 8:00 p.m. (hora de Washington), lanzaría ataques devastadores. "Cada puente en Irán será diezmado para las 12 de la noche de mañana", dijo el mandatario estadounidense, amenazando con dejar las centrales eléctricas "ardiendo y explotando" hasta quedar inutilizables.

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