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AMENAZA PARA TODA UNA CIVILIZACIÓN
(07/04/26) -
Estados Unidos - Trump eleva la presión sobre Irán y
amenaza con su destrucción. Trump dice "Esta noche morirá
toda una civilización". Teherán denuncia ataques contra la
estratégica isla de Jarg. El ejército israelí amenaza la red
ferroviaria de la República Islámica y pide a la población
que evite viajar en tren.
ATAQUES CONTRA IRÁN
(07/04/26) - Estados
Unidos - Trump anuncia la ola de ataques contra la
infraestructura estratégica iraní. Estados Unidos e Israel bombardearon
puentes, ferrocarriles, carreteras y vías de trenes clave que fueron
destruidos en el interior del país, mientras explosiones sacudían la
terminal petrolera de la isla de Kharg. La Guardia Revolucionaria
amenazó con "privar de petróleo" a Occidente en respuesta. Los ataques
ocurren a pocas horas de que expire el plazo final del presidente
estadounidense Donald Trump para que la República Islámica reabra el
crucial Estrecho de Ormúz. La retórica entre Washington y Teherán
alcanzó un punto de ebullición máximo cuando Trump advirtió que, si el
tráfico marítimo no se reanuda totalmente para las 8:00 p.m. (hora de
Washington), lanzaría ataques devastadores. "Cada puente en Irán será
diezmado para las 12 de la noche de mañana", dijo el mandatario
estadounidense, amenazando con dejar las centrales eléctricas "ardiendo
y explotando" hasta quedar inutilizables.
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