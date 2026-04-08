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ISRAEL NO PARA EN LÍBANO
(08/04/26) -
Israel - La tregua entre Washington y Teherán no
frena la intervención de Israel en El Líbano. Israel
continuará su campaña militar contra Hezbolá en El Líbano y
emitió una alerta a los ciudadanos del sur de Beirut. Las
Fuerzas de Defensa reportaron los últimos ataques en
territorio iraní antes del cese del fuego, advirtieron que
se mantendrán alerta con respecto al régimen de Teherán y
que prolongará su ofensiva contra el grupo considerado
terrorista por Tel Aviv. Israel detuvo el miércoles sus
ataques sobre Irán tras una extensa ola de bombardeos
nocturnos, pero dejó bien en claro que su ofensiva contra
Hezbolá en Líbano continúa sin interrupción, contradiciendo
las afirmaciones de Pakistán de que el alto el fuego de dos
semanas alcanzado entre Irán, Estados Unidos e Israel
también incluía el frente libanés.
FIN DE LA GUERRA
(08/04/26) - Mundo
- Tregua por el petróleo en el paso de Ormúz. Estados Unidos e Irán
acuerdan un alto el fuego en plena escalada de amenazas cruzadas.
Washington y Teherán acuerdan una pausa de dos semanas justo antes de
expirar el ultimátum de Trump al gobierno iraní. El mediador, Pakistán,
precisa que tiene "efecto inmediato" en todos los países involucrados en
el conflicto. Teherán permitirá el "paso seguro" por el estrecho de
Ormúz mientras ambos países negocian un acuerdo final. Líderes
internacionales respaldaron el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
y esperan ansiosos la etapa de negociación que de final a la guerra.
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