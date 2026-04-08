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Noticias: Jueves 9 de Abril de 2026

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ISRAEL NO PARA EN LÍBANO

(08/04/26) - Israel - La tregua entre Washington y Teherán no frena la intervención de Israel en El Líbano. Israel continuará su campaña militar contra Hezbolá en El Líbano y emitió una alerta a los ciudadanos del sur de Beirut. Las Fuerzas de Defensa reportaron los últimos ataques en territorio iraní antes del cese del fuego, advirtieron que se mantendrán alerta con respecto al régimen de Teherán y que prolongará su ofensiva contra el grupo considerado terrorista por Tel Aviv. Israel detuvo el miércoles sus ataques sobre Irán tras una extensa ola de bombardeos nocturnos, pero dejó bien en claro que su ofensiva contra Hezbolá en Líbano continúa sin interrupción, contradiciendo las afirmaciones de Pakistán de que el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán, Estados Unidos e Israel también incluía el frente libanés.

FIN DE LA GUERRA

(08/04/26) - Mundo - Tregua por el petróleo en el paso de Ormúz. Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego en plena escalada de amenazas cruzadas. Washington y Teherán acuerdan una pausa de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump al gobierno iraní. El mediador, Pakistán, precisa que tiene "efecto inmediato" en todos los países involucrados en el conflicto. Teherán permitirá el "paso seguro" por el estrecho de Ormúz mientras ambos países negocian un acuerdo final. Líderes internacionales respaldaron el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y esperan ansiosos la etapa de negociación que de final a la guerra.

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