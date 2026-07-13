noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
NEGOCIOS SON NEGOCIOS
(13/07/26) -
Estados
Unidos - Trump anunció que regresa el bloqueo a Irán y fijó el
precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho
de Ormúz. La Marina de los Estados Unidos volverá a impedir
el tráfico desde y hacia los puertos del régimen persa, y
los barcos que circulen hacia otros destinos estarán
protegidos pero deberán pagar una tasa equivalente al 20% de
su carga. "Es una cuestión de justicia", dijo el presidente.
El presidente Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz
está y seguirá "abierto", con o sin Irán, y que Estados
Unidos está reinstaurando lo que llamó el "bloqueo iraní",
así denominado, según explicó, porque solo impedirá el
ingreso o la salida de buques o clientes iraníes. "Todos los
demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho",
escribió el mandatario en una publicación en su red social.
Trump afirmó que, de ahora en más, Estados Unidos será
conocido como "el guardián del estrecho de Ormuz", y sostuvo
que, como cuestión de equidad, el país será reembolsado a
una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por los
costos necesarios para brindar seguridad.
SHEINBAUM Y EL EXEMBAJADOR GRINGO
(13/07/26) - México
- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió otra vez a las declaraciones
del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El
diplomático, según la oposición, habría criticado al gobierno mexicano
explicando que el narcotráfico tenía un gran poder de filtración en el
partido gobernante. Sheinbaum denunció a la oposición por esos dichos y
puso ahora el acento en un punto que, dijo, contradice esas acusaciones:
el propio diplomático no encontró indicios de vínculos entre el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador con licencia de
Sinaloa (Rocha Moya) y el crimen organizado. Salazar afirmó que no tenía
ningún indicio de que el gobernador Rubén Rocha Moya estuviera
involucrado en algún vínculo delincuencial. El exembajador también dijo
no tener nada que indicara que hubo protección del gobierno de México
hacia algún grupo criminal durante el sexenio de López Obrador. Para
Sheinbaum, esto es relevante porque "no tiene nada que ver" con lo que,
según ella, ha señalado la oposición sobre presuntos vínculos "narco-gobierno"
en la administración anterior.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6347
HOOLIGANS IN TEPITO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST