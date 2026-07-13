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Noticias:  Martes 14 de Julio de 2026

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NEGOCIOS SON NEGOCIOS

(13/07/26) - Estados Unidos - Trump anunció que regresa el bloqueo a Irán y fijó el precio que cobrará Estados Unidos por custodiar el estrecho de Ormúz. La Marina de los Estados Unidos volverá a impedir el tráfico desde y hacia los puertos del régimen persa, y los barcos que circulen hacia otros destinos estarán protegidos pero deberán pagar una tasa equivalente al 20% de su carga. "Es una cuestión de justicia", dijo el presidente. El presidente Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz está y seguirá "abierto", con o sin Irán, y que Estados Unidos está reinstaurando lo que llamó el "bloqueo iraní", así denominado, según explicó, porque solo impedirá el ingreso o la salida de buques o clientes iraníes. "Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", escribió el mandatario en una publicación en su red social. Trump afirmó que, de ahora en más, Estados Unidos será conocido como "el guardián del estrecho de Ormuz", y sostuvo que, como cuestión de equidad, el país será reembolsado a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por los costos necesarios para brindar seguridad.

SHEINBAUM Y EL EXEMBAJADOR GRINGO

(13/07/26) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum respondió otra vez a las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. El diplomático, según la oposición, habría criticado al gobierno mexicano explicando que el narcotráfico tenía un gran poder de filtración en el partido gobernante. Sheinbaum denunció a la oposición por esos dichos y puso ahora el acento en un punto que, dijo, contradice esas acusaciones: el propio diplomático no encontró indicios de vínculos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador con licencia de Sinaloa (Rocha Moya) y el crimen organizado. Salazar afirmó que no tenía ningún indicio de que el gobernador Rubén Rocha Moya estuviera involucrado en algún vínculo delincuencial. El exembajador también dijo no tener nada que indicara que hubo protección del gobierno de México hacia algún grupo criminal durante el sexenio de López Obrador. Para Sheinbaum, esto es relevante porque "no tiene nada que ver" con lo que, según ella, ha señalado la oposición sobre presuntos vínculos "narco-gobierno" en la administración anterior.

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