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ATAQUES Y CONTRAATAQUES EN ORMÚZ
(13/07/26) -
Golfo Pérsico - Nuevos reportes de ataques a navíos
petroleros sacuden los mercados. Irán promete no ceder el
control del estrecho de Ormúz. El régimen de Teherán insiste
en que maneja el paso marítimo y amenaza a quienes lo crucen
sin su autorización. Por su parte Estados Unidos y la
comunidad internacional reclaman el libre tránsito por la
vía que utilizaban cientos de buques comerciales a diario
antes del conflicto bélico. El Comando Central de Estados
Unidos completó en la madrugada del martes una tercera ola
consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente
Trump. Todo ocurrió posterior a la advertencia del
mandatario: Irán será golpeado "muy fuerte", Trump afirmó:
"No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada"
(para responder). Horas después, el mando militar
estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo
capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de
Ormúz. Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes
Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron
contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril
sur del estrecho de Ormúz, en aguas territoriales de Omán.
El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho
personas heridas.
ESPAÑA ESTÁ EN LA FINAL
(13/07/26) - Estados
Unidos
- España venció a Francia por 2 a 0 y está en la final del Mundial de
Fútbol 2026. Francia y España definieron así la primera de las
semifinales. Lamine Yamal (España) y Kilyan Mbappé (Francia), dos
estrellas del fútbol actual, se cruzaron en Dallas en el encuentro por
semifinales. Ayer martes España no tuvo mayores sobresaltos para dominar
e imponer su juego ante el subcampeón del Mundo vigente. Dos goles,
autoría de Mikel Oyarzabal (de penal a los 21) y de Pedro Porro (57) y
le dan a la Selección la clasificación ante Les Bleus |
Inglaterra-Argentina se enfrentan este miércoles en busca de la final.
España vuelve a jugar una final después de 16 años tras coronarse
campeón en Sudáfrica 2010.
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