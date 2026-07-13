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Noticias:  Miércoles 15 de Julio de 2026

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ATAQUES Y CONTRAATAQUES EN ORMÚZ

(13/07/26) - Golfo Pérsico - Nuevos reportes de ataques a navíos petroleros sacuden los mercados. Irán promete no ceder el control del estrecho de Ormúz. El régimen de Teherán insiste en que maneja el paso marítimo y amenaza a quienes lo crucen sin su autorización. Por su parte Estados Unidos y la comunidad internacional reclaman el libre tránsito por la vía que utilizaban cientos de buques comerciales a diario antes del conflicto bélico. El Comando Central de Estados Unidos completó en la madrugada del martes una tercera ola consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Trump. Todo ocurrió posterior a la advertencia del mandatario: Irán será golpeado "muy fuerte", Trump afirmó: "No hay nada que puedan hacer al respecto. No tienen nada" (para responder). Horas después, el mando militar estadounidense informó que la ofensiva tuvo como objetivo capacidades militares iraníes vinculadas al estrecho de Ormúz. Poco después de los bombardeos, los Emiratos Árabes Unidos informaron que misiles de crucero iraníes impactaron contra dos petroleros emiratíes que navegaban por el carril sur del estrecho de Ormúz, en aguas territoriales de Omán. El ataque dejó un miembro de la tripulación muerto y ocho personas heridas.

ESPAÑA ESTÁ EN LA FINAL

(13/07/26) - Estados Unidos - España venció a Francia por 2 a 0 y está en la final del Mundial de Fútbol 2026. Francia y España definieron así la primera de las semifinales. Lamine Yamal (España) y Kilyan Mbappé (Francia), dos estrellas del fútbol actual, se cruzaron en Dallas en el encuentro por semifinales. Ayer martes España no tuvo mayores sobresaltos para dominar e imponer su juego ante el subcampeón del Mundo vigente. Dos goles, autoría de Mikel Oyarzabal (de penal a los 21) y de Pedro Porro (57) y le dan a la Selección la clasificación ante Les Bleus | Inglaterra-Argentina se enfrentan este miércoles en busca de la final. España vuelve a jugar una final después de 16 años tras coronarse campeón en Sudáfrica 2010.

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