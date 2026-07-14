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Noticias:  Jueves 16 de Julio de 2026

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IRÁN DICE O TODOS O NINGUNO

(14/07/26) - Golfo Pérsico - Irán amenazó con cerrar todos los demás corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados. Teherán valora, después del cierre del estrecho de Ormúz y de la reimplantación del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, cerrar el flujo comercial del resto de los corredores de exportación. La advertencia coincidió con una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, ataques cruzados en la región y un nuevo aumento de los precios internacionales del petróleo. La advertencia surgió en un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, difundido por la agencia estatal IRNA, en el que sostuvo que "las exportaciones regionales de energía se comparten entre todos o se les niegan a todos".

ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL

(14/07/26) - Estados Unidos - Argentina enfrentará el domingo a España en la final del campeonato Mundial de Fútbol 2026. El seleccionado dirigido por Scaloni derrotó a la selección inglesa con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez luego de ir en desventaja al marcar Anthony Gordon. Fue 2-1 en Atlanta (Estados Unidos) en tiempo reglamentario. De este modo Argentina jugará dos finales de la copa del mundo consecutivas. El campeón vigente se enfrentará con España en Nueva Jersey. Inglaterra y Francia jugarán el sábado en Miami por el tercer puesto.

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