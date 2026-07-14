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IRÁN DICE O TODOS O NINGUNO
(14/07/26) -
Golfo Pérsico - Irán amenazó con cerrar todos los
demás corredores de exportación que benefician a Estados
Unidos y sus aliados. Teherán valora, después del cierre del
estrecho de Ormúz y de la reimplantación del bloqueo naval
estadounidense sobre los puertos iraníes, cerrar el flujo
comercial del resto de los corredores de exportación. La
advertencia coincidió con una nueva escalada militar entre
Washington y Teherán, ataques cruzados en la región y un
nuevo aumento de los precios internacionales del petróleo.
La advertencia surgió en un comunicado del Cuerpo de la
Guardia Revolucionaria Islámica, difundido por la agencia
estatal IRNA, en el que sostuvo que "las exportaciones
regionales de energía se comparten entre todos o se les
niegan a todos".
ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL
(14/07/26) - Estados
Unidos
- Argentina enfrentará el domingo a España en la final del
campeonato Mundial de Fútbol 2026. El seleccionado dirigido por Scaloni
derrotó a la selección inglesa con goles de Enzo Fernández y Lautaro
Martínez luego de ir en desventaja al marcar Anthony Gordon. Fue 2-1 en
Atlanta (Estados Unidos) en tiempo reglamentario. De este modo Argentina
jugará dos finales de la copa del mundo consecutivas. El campeón vigente
se enfrentará con España en Nueva Jersey. Inglaterra y Francia jugarán
el sábado en Miami por el tercer puesto.
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