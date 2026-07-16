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FINAL MUNDIAL
El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja
de rodar el balón los problemas van reapareciendo.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
GOLPE POR GOLPE EN EL GOLFO
(16/07/26) -
Golfo Pérsico - Irán lanzó ataques contra bases e
instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania,
Kuwait e Irak. La Guardia Revolucionaria informó que "atacó
los sistemas de comunicación militar y depósitos de
combustible" en la base de Azraq, además de un radar de
alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem. También
anunció que bombardeó una zona de concentración de tropas en
Umm Qasr. Por su parte Estados Unidos completó la quinta ola
de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en
el estrecho de Ormuz. "Las fuerzas estadounidenses atacaron
centros de mando iraníes, sistemas de defensa aérea,
capacidades de misiles y drones, e instalaciones de
vigilancia costera", indicó el CENTCOM en un comunicado.
LA CARA DE TRUMP
(16/07/26) - Estados
Unidos
- La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha comenzado a producir una
moneda de un dólar con el rostro del presidente republicano Donald
Trump. El anuncio se dio en el marco de los actos conmemorativos por el
250 aniversario de la independencia del país. El Departamento del Tesoro
anunció el día miércoles que la pieza estará disponible en otoño
próximo, sin precisar fecha exacta ni precio de venta. El secretario del
Tesoro, Scott Bessent, presentó el diseño definitivo en su cuenta de X.
El anverso muestra a Trump de traje y con expresión seria, flanqueado
por la palabra "Liberty" y las fechas "1776-2026". En el centro figura
la leyenda "In God We Trust". El reverso reproduce el águila calva del
Gran Sello de Estados Unidos, con la inscripción United States of
America y la divisa latina "E Pluribus Unum" sobre el pecho del ave.
Trump declaró que incluir su imagen en una moneda es "muy inusual",
aunque reconoció sentirse "honrado" por el gesto.
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FINAL MUNDIAL
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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