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Noticias:  Viernes 17 de Julio de 2026

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FINAL MUNDIAL

El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja de rodar el balón los problemas van reapareciendo.

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GOLPE POR GOLPE EN EL GOLFO

(16/07/26) - Golfo Pérsico - Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak. La Guardia Revolucionaria informó que "atacó los sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible" en la base de Azraq, además de un radar de alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem. También anunció que bombardeó una zona de concentración de tropas en Umm Qasr. Por su parte Estados Unidos completó la quinta ola de ataques contra Irán para degradar su capacidad militar en el estrecho de Ormuz. "Las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando iraníes, sistemas de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, e instalaciones de vigilancia costera", indicó el CENTCOM en un comunicado.

LA CARA DE TRUMP

(16/07/26) - Estados Unidos - La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha comenzado a producir una moneda de un dólar con el rostro del presidente republicano Donald Trump. El anuncio se dio en el marco de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país. El Departamento del Tesoro anunció el día miércoles que la pieza estará disponible en otoño próximo, sin precisar fecha exacta ni precio de venta. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el diseño definitivo en su cuenta de X. El anverso muestra a Trump de traje y con expresión seria, flanqueado por la palabra "Liberty" y las fechas "1776-2026". En el centro figura la leyenda "In God We Trust". El reverso reproduce el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos, con la inscripción United States of America y la divisa latina "E Pluribus Unum" sobre el pecho del ave. Trump declaró que incluir su imagen en una moneda es "muy inusual", aunque reconoció sentirse "honrado" por el gesto.

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