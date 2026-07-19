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Noticias:  Lunes 20 de Julio de 2026

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LA SELECCIÓN ESPAÑOLA CAMPEONA DEL MUNDO

(19/07/26) - Estados Unidos - El seleccionado español se impuso por uno a cero en la final del Mundial 2026 frente a la selección argentina. España dominó el juego en el Met Stadium de Nueva Jersey aunque recién en el tiempo suplementario pudo concretar el gol. En un gran juego de parte de La Roja, los dirigidos por De la Fuente con la marcación de Ferran Torres a los 105 minutos de juego repitieron la hazaña de Sudáfrica 2010 sumando su segunda estrella a la camiseta. La argentina de Messi no encontró nunca el modo de arrebatarle el balón a España e infringirle algo de zozobra.

TERREMOTO EN LA REGIÓN JUNÍN DE PERÚ

(19/07/26) - Perú - Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región Junín de Perú. El movimiento registrado el 18 de julio de 2026, con epicentro a 7 kilómetros al sur de Chupaca en la región Junín, provocó una intensidad IV-V en la zona y dejó varios puntos del distrito de Chilca en Huancayo sin energía eléctrica. Lamentablemente el eventó ha provocado la muerte de al menos 6 personas aunque no se han reportado daños mayores en infraestructura y viviendas. Se recomendó mantener la precaución, por el registró de réplicas de magnitud 3.7 a las 21:41:37, localizada a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca.

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ESPAÑA CAMPEONA DE FÚTBOL

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