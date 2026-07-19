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Noticias Destacadas del día
LA SELECCIÓN ESPAÑOLA CAMPEONA DEL MUNDO
(19/07/26) -
Estados Unidos - El seleccionado español se impuso
por uno a cero en la final del Mundial 2026 frente a la
selección argentina. España dominó el juego en el Met
Stadium de Nueva Jersey aunque recién en el tiempo
suplementario pudo concretar el gol. En un gran juego de
parte de La Roja, los dirigidos por De la Fuente con la
marcación de Ferran Torres a los 105 minutos de juego
repitieron la hazaña de Sudáfrica 2010 sumando su segunda
estrella a la camiseta. La argentina de Messi no encontró
nunca el modo de arrebatarle el balón a España e infringirle
algo de zozobra.
TERREMOTO EN LA REGIÓN JUNÍN DE PERÚ
(19/07/26) - Perú
- Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región Junín de Perú. El
movimiento registrado el 18 de julio de 2026, con epicentro a 7
kilómetros al sur de Chupaca en la región Junín, provocó una intensidad
IV-V en la zona y dejó varios puntos del distrito de Chilca en Huancayo
sin energía eléctrica. Lamentablemente el eventó ha provocado la muerte
de al menos 6 personas aunque no se han reportado daños mayores en
infraestructura y viviendas. Se recomendó mantener la precaución, por el
registró de réplicas de magnitud 3.7 a las 21:41:37, localizada a 14
kilómetros al suroeste de Chupaca.
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ESPAÑA CAMPEONA DE FÚTBOL
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