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CADENA PERPETUA PARA EL MAYO ZAMBADA
(19/07/26) -
Estados Unidos - A casi dos años de estar en prisión,
Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de
Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua. La sentencia fue
dictada por el juez federal Brian M. Cogan durante su
audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva
York, en Estados Unidos. El juez también impuso una orden de
confiscación por 15 mil millones de dólares contra Zambada,
cifra que supera la impuesta a Joaquín "El Chapo" Guzmán, su
exsocio. El Mayo pidió disculpas "a todos los que han
sufrido" crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la
violencia en México debe acabar.
FIESTA EN LA CALLES DE MADRID
(19/07/26) - España
- España celebra en las calles de Madrid la victoria en la final del
Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Proclamada el domingo campeona del
mundo tras ganar la final a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran
Torres en la segunda parte de la prórroga, el equipo desfilará por
Madrid. El capitán, Rodrigo Hernández, levantó el segundo Mundial para
la Selección, que significará una nueva estrella en el pecho tras la
lograda por la generación de 2010 en Sudáfrica. El centrocampista fue
también nombrado MVP del torneo, así como Pau Cubarsí mejor joven y Unai
Simón mejor portero. El país ha celebrado en las plazas y las calles
toda la madrugada y lo siguió haciendo al día siguiente. Los campeones
han aterrizado al mediodía del lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas. La primera parada de los jugadores y el cuerpo técnico
fue en la Zarzuela, recibidos por los reyes. Después, Moncloa, para
verse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Después, la rúa, un
autobús descubierto en el que recorrieron algunas de las principales
calles de la capital, con destino a la plaza de Cibeles para la gran
fiesta popular.
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