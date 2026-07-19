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Noticias:  Martes 21 de Julio de 2026

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CADENA PERPETUA PARA EL MAYO ZAMBADA

(19/07/26) - Estados Unidos - A casi dos años de estar en prisión, Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua. La sentencia fue dictada por el juez federal Brian M. Cogan durante su audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos. El juez también impuso una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares contra Zambada, cifra que supera la impuesta a Joaquín "El Chapo" Guzmán, su exsocio. El Mayo pidió disculpas "a todos los que han sufrido" crímenes del Cártel de Sinaloa y advierte que la violencia en México debe acabar.

FIESTA EN LA CALLES DE MADRID

(19/07/26) - España - España celebra en las calles de Madrid la victoria en la final del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Proclamada el domingo campeona del mundo tras ganar la final a Argentina por 1-0 con un gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga, el equipo desfilará por Madrid. El capitán, Rodrigo Hernández, levantó el segundo Mundial para la Selección, que significará una nueva estrella en el pecho tras la lograda por la generación de 2010 en Sudáfrica. El centrocampista fue también nombrado MVP del torneo, así como Pau Cubarsí mejor joven y Unai Simón mejor portero. El país ha celebrado en las plazas y las calles toda la madrugada y lo siguió haciendo al día siguiente. Los campeones han aterrizado al mediodía del lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La primera parada de los jugadores y el cuerpo técnico fue en la Zarzuela, recibidos por los reyes. Después, Moncloa, para verse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Después, la rúa, un autobús descubierto en el que recorrieron algunas de las principales calles de la capital, con destino a la plaza de Cibeles para la gran fiesta popular.

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