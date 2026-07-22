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Noticias:  Jueves 23 de Julio de 2026

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MENORES SIN REDES

(22/07/26) - Francia - Francia se convierte en el primer país europeo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El texto ha sido aprobado por el Senado y la Asamblea Nacional y restringe a los menores el acceso a plataformas de redes sociales. Es el segundo Estado del mundo en prohibir las redes a menores después de Australia.

AUMENTA EL COSTO DE LA GUERRA PARA ESTADOS UNIDOS

(22/07/26) - Estados Unidos - Más continúa la guerra con Irán mayor es el costo económico para Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de 8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido más de lo previsto.

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