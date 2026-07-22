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Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
MENORES SIN REDES
(22/07/26) -
Francia - Francia se convierte en el primer país
europeo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de
15 años. El texto ha sido aprobado por el Senado y la
Asamblea Nacional y restringe a los menores el acceso a
plataformas de redes sociales. Es el segundo Estado del
mundo en prohibir las redes a menores después de Australia.
AUMENTA EL COSTO DE LA GUERRA PARA ESTADOS UNIDOS
(22/07/26) - Estados
Unidos
- Más continúa la guerra con Irán mayor es el costo económico para
Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth,
informó que el costo de la guerra contra el régimen de Irán asciende ya
a 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un aumento de
8.500 millones respecto de la estimación presentada a comienzos de mayo
y que refleja el impacto económico de un conflicto que se ha extendido
más de lo previsto.
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