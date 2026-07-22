Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 24 de Julio de 2026

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

CONTRA ARGENTINA

El contenido provocador crece exponencialmente. A más enojo expresado, o provocado, mayor interacción y exposición. Viralización.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ALERTA POR INUNDACIONES

(22/07/26) - Estados Unidos - Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones. Crece la alerta mientras una tormenta tropical amenaza la costa este de los Estados Unidos. Los pronósticos oficiales anticipan precipitaciones intensas durante las próximas 48 horas, con posibles crecidas súbitas, cortes de carreteras y afectaciones en varias comunidades de los estados de Virginia y las Carolinas.

LOS NARCOCORRIDOS Y SU TEMÁTICA

(22/07/26) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no impulsará la prohibición expresa de narcocorridos. La respuesta llegó al consultarla sobre si la nación adoptaría la medida que han tomado diversos estados y municipios contra dicho genero musical. La presidenta dijo que considera mejor estrategia fomentar la educación y la concientización, en lugar de imponer restricciones que, a su juicio, no impedirán que las personas continúen escuchando ese tipo de contenidos. Los narcocorridos tienen la característica genérica de hacer referencia al crimen organizado, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6355

CONTRA ARGENTINA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados