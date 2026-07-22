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CONTRA ARGENTINA
El contenido provocador crece exponencialmente. A más enojo expresado, o
provocado, mayor interacción y exposición. Viralización.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ALERTA POR INUNDACIONES
(22/07/26) -
Estados Unidos - Más de 20 millones de personas están
bajo alerta por inundaciones. Crece la alerta mientras una
tormenta tropical amenaza la costa este de los Estados
Unidos. Los pronósticos oficiales anticipan precipitaciones
intensas durante las próximas 48 horas, con posibles
crecidas súbitas, cortes de carreteras y afectaciones en
varias comunidades de los estados de Virginia y las
Carolinas.
LOS NARCOCORRIDOS Y SU TEMÁTICA
(22/07/26) - México
- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no impulsará la
prohibición expresa de narcocorridos. La respuesta llegó al consultarla
sobre si la nación adoptaría la medida que han tomado diversos estados y
municipios contra dicho genero musical. La presidenta dijo que considera
mejor estrategia fomentar la educación y la concientización, en lugar de
imponer restricciones que, a su juicio, no impedirán que las personas
continúen escuchando ese tipo de contenidos. Los narcocorridos tienen la
característica genérica de hacer referencia al crimen organizado, la
violencia, el consumo de drogas o la misoginia.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6355
CONTRA ARGENTINA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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