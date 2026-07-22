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INCENDIOS EN FRANCIA
(22/07/26) -
Francia- Más de 220.000 personas han sido evacuadas
por el megaincendio en el sur de Francia. Los bomberos lo
califican de "errático e incontrolable". El llamado
megaincendio forestal ya ha arrasado 42.000 hectáreas, lo
que le convierte en uno de los más devastadores registrados
en este país desde la Segunda Guerra Mundial. La referencia
histórica que manejan las autoridades sitúa la magnitud del
episodio muy cerca de uno de los peores precedentes del
país: en 1949, otro gran incendio que devoró unas 50.000
hectáreas. La cifra total de hectáreas arrasadas en el país
se sitúa en casi 100.000, según avanzó el ministro del
Interior francés, Laurent Nuñez. Los expertos han vinculado
estos incendios a una mayor inflamabilidad de bosques y
vegetación por la sequía y por las olas de calor
excepcionales encadenadas desde junio en Europa, un fenómeno
que han atribuido al cambio climático.
UNA ESPÍA EN LA OTAN
(22/07/26) - Bélgica
- Una ciudadana canadiense de origen chino fue detenida en el cuartel
general militar de la OTAN. Se trata de una becaria acusada de
espionaje. La mujer ha ingresado prisión preventiva. La fiscalía federal
belga ha confirmado la detención y habla de una mujer que realizaba unas
prácticas en el cuartel general militar estratégico de la OTAN (el SHAPE
por sus siglas en inglés), situado en Mons, al suroeste de Bélgica. La
mujer está siendo investigada por espionaje en beneficio de un país
tercero y por participación en una organización criminal, según el
escueto comunicado.
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