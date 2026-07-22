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Noticias:  Lunes 27 de Julio de 2026

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INCENDIOS EN FRANCIA

(22/07/26) - Francia- Más de 220.000 personas han sido evacuadas por el megaincendio en el sur de Francia. Los bomberos lo califican de "errático e incontrolable". El llamado megaincendio forestal ya ha arrasado 42.000 hectáreas, lo que le convierte en uno de los más devastadores registrados en este país desde la Segunda Guerra Mundial. La referencia histórica que manejan las autoridades sitúa la magnitud del episodio muy cerca de uno de los peores precedentes del país: en 1949, otro gran incendio que devoró unas 50.000 hectáreas. La cifra total de hectáreas arrasadas en el país se sitúa en casi 100.000, según avanzó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. Los expertos han vinculado estos incendios a una mayor inflamabilidad de bosques y vegetación por la sequía y por las olas de calor excepcionales encadenadas desde junio en Europa, un fenómeno que han atribuido al cambio climático.

UNA ESPÍA EN LA OTAN

(22/07/26) - Bélgica - Una ciudadana canadiense de origen chino fue detenida en el cuartel general militar de la OTAN. Se trata de una becaria acusada de espionaje. La mujer ha ingresado prisión preventiva. La fiscalía federal belga ha confirmado la detención y habla de una mujer que realizaba unas prácticas en el cuartel general militar estratégico de la OTAN (el SHAPE por sus siglas en inglés), situado en Mons, al suroeste de Bélgica. La mujer está siendo investigada por espionaje en beneficio de un país tercero y por participación en una organización criminal, según el escueto comunicado.

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