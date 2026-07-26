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Noticias:  Martes 28 de Julio de 2026

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FUEGO A LAS PUERTAS DE MADRID

(26/07/26) - España- Madrid esta en alerta y los bomberos forestales dicen que la capital esta en una situación endemoniada. El incendio que arrasa la Sierra Oeste madrileña y que afecta ya a 25.000 hectáreas en la región sigue activo. La Comunidad de Madrid señala que las rachas del viento de hasta 30 kilómetros por hora "complicarán las labores de extinción". La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en más de 170.000 las hectáreas que han sido afectadas por los incendios forestales en España en lo que va del año. Se trata de un número seis veces mayor que las hectáreas afectadas el año pasado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el lunes la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que lleva más de 7.200 hectáreas arrasadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas. Ha alertado de que “quedan horas difíciles” en la lucha contra el fuego ante la llegada de una nueva ola de calor y ha pedido extremar la precaución.

CRISIS DIPLOMÁTICA

(26/07/26) - Brasil - Por el momento la crisis que el presidente argentino Javier Milei desató con el gobierno de Brasil parece no tener descanso. El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" a Milei y afirmó que la economía argentina atraviesa una situación más grave que la brasileña. Las declaraciones de Durigan se produjeron durante una entrevista en la emisora Radio Jornal de Pernambuco, en medio de la crisis diplomática desatada por los recientes ataques verbales de Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En sus palabras, Durigan señaló: "El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta". El ministro instó a no "seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis".

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