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FUEGO A LAS PUERTAS DE MADRID
(26/07/26) -
España- Madrid esta en alerta y los bomberos
forestales dicen que la capital esta en una situación
endemoniada. El incendio que arrasa la Sierra Oeste
madrileña y que afecta ya a 25.000 hectáreas en la región
sigue activo. La Comunidad de Madrid señala que las rachas
del viento de hasta 30 kilómetros por hora "complicarán las
labores de extinción". La ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado en
más de 170.000 las hectáreas que han sido afectadas por los
incendios forestales en España en lo que va del año. Se
trata de un número seis veces mayor que las hectáreas
afectadas el año pasado. El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha visitado el lunes la zona afectada por el
incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que lleva más de
7.200 hectáreas arrasadas y ha obligado a desalojar a más de
16.000 personas. Ha alertado de que “quedan horas difíciles”
en la lucha contra el fuego ante la llegada de una nueva ola
de calor y ha pedido extremar la precaución.
CRISIS DIPLOMÁTICA
(26/07/26) - Brasil
- Por el momento la crisis que el presidente argentino Javier Milei
desató con el gobierno de Brasil parece no tener descanso. El ministro
de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de "payaso" a Milei y
afirmó que la economía argentina atraviesa una situación más grave que
la brasileña. Las declaraciones de Durigan se produjeron durante una
entrevista en la emisora Radio Jornal de Pernambuco, en medio de la
crisis diplomática desatada por los recientes ataques verbales de Milei
contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En sus
palabras, Durigan señaló: "El payaso del presidente de Argentina vino a
Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho
más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más
alta". El ministro instó a no "seguir la corriente a esas personas que
dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis".
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