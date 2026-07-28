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KEIKO FUJIMORI ASUMIÓ LA PRESIDENCIA
(28/07/26) -
Perú- Finalmente, y en el día en que Perú conmemoraba
sus 205 años de Independencia, Keiko asumió la presidencia.
La agenda oficial del martes 28 de julio de Keiko Fujimori
concentró los actos centrales por el 205° aniversario de la
Independencia del Perú y la toma de mando, con ceremonias
religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y
actividades protocolares en la capital, Lima. La jornada
empezó temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la
Basílica Catedral de Lima, a donde no asistió la presidenta
electa sino el mandatario saliente (José María Balcázar). El
día continuó con condecoraciones en el Palacio de Torre
Tagle, reuniones bilaterales con jefes de Estado y el acto
de juramentación al mediodía en el hemiciclo del Congreso de
la República. El punto de mayor relevancia institucional es
la sesión solemne en el Congreso bicameral, donde se
realizará la juramentación y la asunción del cargo, con
imposición de la banda presidencial, interpretación del
Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes. Tras
el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladó a Palacio
de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una
secuencia de saludos oficiales.
SHEINBAUM NO ENTRARÁ EN DEBATE
(28/07/26) - México
- La presidenta de México responde a las acusaciones que llegan desde
Estados Unidos suponiendo que estas son parte de la campaña electoral.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, evitó dar declaraciones sobre
lo que dijo Stephen Miller, quien es subjefe de gabinete de la Casa
Blanca, sobre que el sistema judicial, político y legal de México no
funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles
del narcotráfico. Ante la pregunta expresa de un reportero, realizada
durante la conferencia de prensa matutina, quien recordó que incluso
Miller comparó a los cárteles del narcotráfico en México con grupos
terroristas como Al Qaeda, Sheinbaum dijo que no entraría en debate, que
había buena coordinación y que en México gobernaba el pueblo, nadie más.
Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y
atribuyó las declaraciones a esto.
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LOS HORRIBLES OCHENTAS
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