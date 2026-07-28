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Noticias:  Miércoles 29 de Julio de 2026

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KEIKO FUJIMORI ASUMIÓ LA PRESIDENCIA

(28/07/26) - Perú- Finalmente, y en el día en que Perú conmemoraba sus 205 años de Independencia, Keiko asumió la presidencia. La agenda oficial del martes 28 de julio de Keiko Fujimori concentró los actos centrales por el 205° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando, con ceremonias religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y actividades protocolares en la capital, Lima. La jornada empezó temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, a donde no asistió la presidenta electa sino el mandatario saliente (José María Balcázar). El día continuó con condecoraciones en el Palacio de Torre Tagle, reuniones bilaterales con jefes de Estado y el acto de juramentación al mediodía en el hemiciclo del Congreso de la República. El punto de mayor relevancia institucional es la sesión solemne en el Congreso bicameral, donde se realizará la juramentación y la asunción del cargo, con imposición de la banda presidencial, interpretación del Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes. Tras el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladó a Palacio de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una secuencia de saludos oficiales.

SHEINBAUM NO ENTRARÁ EN DEBATE

(28/07/26) - México - La presidenta de México responde a las acusaciones que llegan desde Estados Unidos suponiendo que estas son parte de la campaña electoral. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, evitó dar declaraciones sobre lo que dijo Stephen Miller, quien es subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sobre que el sistema judicial, político y legal de México no funciona debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico. Ante la pregunta expresa de un reportero, realizada durante la conferencia de prensa matutina, quien recordó que incluso Miller comparó a los cárteles del narcotráfico en México con grupos terroristas como Al Qaeda, Sheinbaum dijo que no entraría en debate, que había buena coordinación y que en México gobernaba el pueblo, nadie más. Estados Unidos están en campaña por las elecciones de noviembre, y atribuyó las declaraciones a esto.

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