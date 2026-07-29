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Noticias:  Jueves 30 de Julio de 2026

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AGUANTANDO EL T-MEC

(29/07/26) - México - México responde a los dichos constantes de Trump para socavar el tratado de comercio T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió durante la conferencia matutina a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, inicio la semana afirmado que no le interesa renovar el T-MEC porque, según dijo, "México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos". Ebrard dijo "Tenemos el mejor trato". Al ser cuestionado sobre la postura del mandatario estadounidense, Ebrard señaló que el gobierno de México continúa trabajando de cerca con la administración de Trump y con su equipo diplomático. De acuerdo con el funcionario, si se compara el trato comercial de Estados Unidos con distintos países, México mantiene actualmente la posición más favorable, lo que -dijo- explica el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

RECIBIRÁN UNA PALIZA

(29/07/26) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump prometió responder con dureza a Irán a quien amenazó con una paliza. Después de que Teherán atacara bases estadounidenses en Jordania ayer miércoles, Trump no esperó para hacer declaraciones. En momentos en que la guerra en Medio Oriente se reavivó y volvió a involucrar a los grupos aliados de la República Islámica en la región, la situación influye a nivel global. La advertencia llegó después de que una breve pausa en los combates, que había generado esperanzas de un posible regreso a las negociaciones. Con esta nueva escalada se disparó el precios del petróleo un 5% ante los temores de nuevas interrupciones en el suministro global. Este miércoles, Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron ataques contra bases de milicianos en Irak, mientras que Israel, aliado de Washington, acusó al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de violar la tregua vigente entre ambos.

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