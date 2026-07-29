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AGUANTANDO EL T-MEC
(29/07/26) -
México - México responde a los dichos constantes de
Trump para socavar el tratado de comercio T-MEC. El
secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió durante la
conferencia matutina a las declaraciones del presidente
estadounidense Donald Trump, inicio la semana afirmado que
no le interesa renovar el T-MEC porque, según dijo, "México
y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los
necesitamos a ellos". Ebrard dijo "Tenemos el mejor trato".
Al ser cuestionado sobre la postura del mandatario
estadounidense, Ebrard señaló que el gobierno de México
continúa trabajando de cerca con la administración de Trump
y con su equipo diplomático. De acuerdo con el funcionario,
si se compara el trato comercial de Estados Unidos con
distintos países, México mantiene actualmente la posición
más favorable, lo que -dijo- explica el crecimiento de las
exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.
RECIBIRÁN UNA PALIZA
(29/07/26) - Estados
Unidos
- El presidente Donald Trump prometió responder con dureza a Irán a
quien amenazó con una paliza. Después de que Teherán atacara bases
estadounidenses en Jordania ayer miércoles, Trump no esperó para hacer
declaraciones. En momentos en que la guerra en Medio Oriente se reavivó
y volvió a involucrar a los grupos aliados de la República Islámica en
la región, la situación influye a nivel global. La advertencia llegó
después de que una breve pausa en los combates, que había generado
esperanzas de un posible regreso a las negociaciones. Con esta nueva
escalada se disparó el precios del petróleo un 5% ante los temores de
nuevas interrupciones en el suministro global. Este miércoles, Arabia
Saudita y Estados Unidos anunciaron ataques contra bases de milicianos
en Irak, mientras que Israel, aliado de Washington, acusó al grupo
libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de violar la tregua vigente
entre ambos.
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