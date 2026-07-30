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Noticias:  Viernes 31 de Julio de 2026

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I.A. INMINENTE APOCALIPSIS

Empleados de Open AI, de Google, de Antrophic y algunas más, firmaron la solicitud "Stop the A.I. Race".

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Noticias Destacadas del día

ORMÚZ CERRADO

(30/07/26) - Irán - El estrecho de Ormúz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con una "dura respuesta" contra los países que colaboren con Estados Unidos en la región y ratificó que el estrecho de Ormúz permanecerá cerrado mientras continúen los bombardeos y la presencia estadounidense en la zona. Según un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier país que apoye a Washington enfrentará represalias si mantiene esa posición. "Los países que presten ayuda al agresor recibirán una dura respuesta si no corrigen su comportamiento".

CRISIS MIGRANTE EN CEUTA

(30/07/26) - España - La España africana se muestra desbordada en los controles fronterizos. La situación se vuelve más compleja a medida que pasan las horas en Ceuta. En lo que va de semana ya se cuentan en torno a 2.000 las personas que han cruzado a nado hacia la ciudad autónoma desde Marruecos. Este jueves, se han sumado varios cientos y el escenario ha comenzado a descontrolarse. Aunque la policía había iniciado cargas para frenar la entrada en la frontera y la presión había supuestamente bajado, a partir de las primeras horas de la tarde miles de ciudadanos procedentes de Marruecos han vuelto a acceder de forma irregular a la ciudad tras bordear el espigón del Tarajal, según han informado fuentes policiales a EFE. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido al Gobierno nacional que declare la "emergencia nacional" y ha recordado que el número de migrantes que ha entrado en cinco días ya alcanza el 2% de la población total del enclave.

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