noticias
mundo
internacional
I.A. INMINENTE APOCALIPSIS
Empleados de Open AI, de Google, de Antrophic y algunas más, firmaron la
solicitud "Stop the A.I. Race".
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ORMÚZ CERRADO
(30/07/26) -
Irán - El estrecho de Ormúz permanecerá cerrado hasta
nuevo aviso. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán
amenazó con una "dura respuesta" contra los países que
colaboren con Estados Unidos en la región y ratificó que el
estrecho de Ormúz permanecerá cerrado mientras continúen los
bombardeos y la presencia estadounidense en la zona. Según
un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, las
autoridades iraníes advirtieron que cualquier país que apoye
a Washington enfrentará represalias si mantiene esa
posición. "Los países que presten ayuda al agresor recibirán
una dura respuesta si no corrigen su comportamiento".
CRISIS MIGRANTE EN CEUTA
(30/07/26) - España
- La España africana se muestra desbordada en los controles fronterizos.
La situación se vuelve más compleja a medida que pasan las horas en
Ceuta. En lo que va de semana ya se cuentan en torno a 2.000 las
personas que han cruzado a nado hacia la ciudad autónoma desde
Marruecos. Este jueves, se han sumado varios cientos y el escenario ha
comenzado a descontrolarse. Aunque la policía había iniciado cargas para
frenar la entrada en la frontera y la presión había supuestamente
bajado, a partir de las primeras horas de la tarde miles de ciudadanos
procedentes de Marruecos han vuelto a acceder de forma irregular a la
ciudad tras bordear el espigón del Tarajal, según han informado fuentes
policiales a EFE. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas
(PP), ha pedido al Gobierno nacional que declare la "emergencia
nacional" y ha recordado que el número de migrantes que ha entrado en
cinco días ya alcanza el 2% de la población total del enclave.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6360
I.A. INMINENTE APOCALIPSIS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST