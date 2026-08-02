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Noticias:  Lunes 3 de Agosto de 2026

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FIFA RECALCULA

(02/08/26) - Mundo - Siguen generándose capítulos de la crisis que atraviesa la FIFA. Horas después de que un medio revelara el plan de Gianni Infantino para vender participaciones en los derechos de las Copas del Mundo a privados, Carlos Cordeiro, uno de los asesores principales del mandatario de la Casa Madre del fútbol, emitió su renuncia. No solo eso, con su dimisión difundió una fuerte carta brindando sus argumentos donde expresa «Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte». Horas después de conocerse la renuncia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un comunicado publicado en las redes oficiales de la entidad, en el que confirmó que dio de baja el proyecto denominado como FIFA Forward Enterprise (FFE), luego de que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraran su rechazo a la iniciativa, que implicaba la venta de derechos comerciales y eventos organizados por la federación internacional a privados.

ITALIA GOLPEA LA MESA

(02/08/26) - Italia - La crisis migrante en Ceuta hace que Italia solicite expulsar a España del espacio Schengen. La primera ministra Georgia Meloni, al final, ha cumplido su amenaza. El mismo viernes pasado, el Gobierno italiano ha anunciado que cierra fronteras con España y suspende (de forma temporal) el acuerdo Schengen vigente con el país. Lo hace, según Meloni, como "medida extraordinaria" y con el objetivo de "salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones" después de la entrada masiva e irregular de migrantes procedentes de Marruecos por la frontera de Ceuta.en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el funcionamiento general del espacio Schengen. En estas situaciones el Consejo puede recomendar que uno o varios Estados miembros restablezcan sus controles fronterizos, a propuesta de la Comisión Europea.

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