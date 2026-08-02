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FIFA RECALCULA
(02/08/26) -
Mundo - Siguen generándose capítulos de la crisis que
atraviesa la FIFA. Horas después de que un medio revelara el
plan de Gianni Infantino para vender participaciones en los
derechos de las Copas del Mundo a privados, Carlos Cordeiro,
uno de los asesores principales del mandatario de la Casa
Madre del fútbol, emitió su renuncia. No solo eso, con su
dimisión difundió una fuerte carta brindando sus argumentos
donde expresa «Como asesor principal del presidente de la
FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no
puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera
vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo
claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me
opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para
las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el
fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este
deporte». Horas después de conocerse la renuncia, el
presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió un
comunicado publicado en las redes oficiales de la entidad,
en el que confirmó que dio de baja el proyecto denominado
como FIFA Forward Enterprise (FFE), luego de que la UEFA, la
Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC)
mostraran su rechazo a la iniciativa, que implicaba la venta
de derechos comerciales y eventos organizados por la
federación internacional a privados.
ITALIA GOLPEA LA MESA
(02/08/26) - Italia
- La crisis migrante en Ceuta hace que Italia solicite expulsar a España
del espacio Schengen. La primera ministra Georgia Meloni, al final, ha
cumplido su amenaza. El mismo viernes pasado, el Gobierno italiano ha
anunciado que cierra fronteras con España y suspende (de forma temporal)
el acuerdo Schengen vigente con el país. Lo hace, según Meloni, como
"medida extraordinaria" y con el objetivo de "salvaguardar la seguridad
nacional y prevenir posibles repercusiones" después de la entrada masiva
e irregular de migrantes procedentes de Marruecos por la frontera de
Ceuta.en circunstancias excepcionales que pongan en riesgo el
funcionamiento general del espacio Schengen. En estas situaciones el
Consejo puede recomendar que uno o varios Estados miembros restablezcan
sus controles fronterizos, a propuesta de la Comisión Europea.
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EUROPA Y LA MIGRACIÓN
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