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Noticias:  Martes 4 de Agosto de 2026

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IRÁN DESMIENTE A TRUMP

(03/08/26) - Irán - Irán negó categóricamente nuevas conversaciones con Estados Unidos y ejecutó a dos presuntos espías de Israel. El régimen iraní salió al cruce del anuncio de Donald Trump sobre negociaciones y sostuvo que el único canal abierto de dialogo es con Omán, enfocado en garantizar el tránsito y la seguridad en el estrecho de Ormúz.

BAJA EL PRECIO DEL CRUDO

(03/08/26) - Estados Unidos - La posibilidad de dialogo entre Washington y Teherán enfría el precio del barril de petróleo. El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,2%, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%. La baja se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que ordenó suspender nuevos ataques y afirmó que se iniciaron nuevas conversaciones con Teherán. Según el mandatario, Irán y "otros países de Medio Oriente" solicitaron tiempo para alcanzar un pacto que incluiría la reapertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormúz y el fin de lo que Washington describe como la amenaza nuclear iraní.

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