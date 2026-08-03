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Noticias Destacadas del día
IRÁN DESMIENTE A TRUMP
(03/08/26) -
Irán - Irán negó categóricamente nuevas
conversaciones con Estados Unidos y ejecutó a dos presuntos
espías de Israel. El régimen iraní salió al cruce del
anuncio de Donald Trump sobre negociaciones y sostuvo que el
único canal abierto de dialogo es con Omán, enfocado en
garantizar el tránsito y la seguridad en el estrecho de
Ormúz.
BAJA EL PRECIO DEL CRUDO
(03/08/26) - Estados
Unidos - La posibilidad de dialogo entre Washington y Teherán
enfría el precio del barril de petróleo. El precio del petróleo se
desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre los
Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI)
retrocedió un 5,2%, mientras que el Brent, la referencia internacional,
cayó un 4,7%. La baja se produjo después de que el presidente
estadounidense, Donald Trump, dijera que ordenó suspender nuevos ataques
y afirmó que se iniciaron nuevas conversaciones con Teherán. Según el
mandatario, Irán y "otros países de Medio Oriente" solicitaron tiempo
para alcanzar un pacto que incluiría la reapertura "inmediata, completa
y total" del estrecho de Ormúz y el fin de lo que Washington describe
como la amenaza nuclear iraní.
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SHOW 6362
TRABAJANDO EN LA IGLESIA
EN CASO DE
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