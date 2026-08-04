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MODELO EXITOSO SEGÚN MARLASKA
(04/08/26) -
España - Como puede, el gobierno español se defiende
del acoso de sus socios de la Unión Europea. El ministro del
Interior español, Fernando Grande Marlaska, participó de una
reunión extraordinaria con sus homólogos europeos para
analizar las repercusiones de la entrada irregular de
decenas de miles de personas a Ceuta el pasado 30 de julio.
El episodio que, según datos oficiales, ha dejado al menos
88 personas migrantes fallecidas, sigue en el centro del
debate europeo. La política europea es un hervidero en torno
al caso y, alimentada por la difusión de desinformación en
redes sociales, la opinión pública no está exenta. En rueda
de prensa tras este encuentro por videoconferencia, Marlaska
ha defendido el modelo de "éxito" migratorio de España, que
aplica una política preventiva y "ofrece resultados estables
y sólidos" gracias a la cooperación con países de origen y
tránsito y también con Marruecos, al que considera un socio
leal.
CONVERSACIONES QUE AUN NO SON
(04/08/26) - Estados
Unidos - Aunque Irán sigue diciendo que la única vía de dialogo
es la de Omán, Washington intenta otras opciones. Qatar afirmó que se
están logrando avances en las negociaciones para un posible acuerdo
entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que es cierto que no existen
conversaciones directas programadas entre ambas partes. El portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, comunicó que
"el lenguaje para un posible acuerdo ha sido redactado y está siendo
circulado entre las partes", con el objetivo de alcanzar una resolución
a corto plazo que permita reanudar el diálogo y devolver a los actores a
la mediación.
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