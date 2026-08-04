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Noticias:  Miércoles 5 de Agosto de 2026

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MODELO EXITOSO SEGÚN MARLASKA

(04/08/26) - España - Como puede, el gobierno español se defiende del acoso de sus socios de la Unión Europea. El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, participó de una reunión extraordinaria con sus homólogos europeos para analizar las repercusiones de la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta el pasado 30 de julio. El episodio que, según datos oficiales, ha dejado al menos 88 personas migrantes fallecidas, sigue en el centro del debate europeo. La política europea es un hervidero en torno al caso y, alimentada por la difusión de desinformación en redes sociales, la opinión pública no está exenta. En rueda de prensa tras este encuentro por videoconferencia, Marlaska ha defendido el modelo de "éxito" migratorio de España, que aplica una política preventiva y "ofrece resultados estables y sólidos" gracias a la cooperación con países de origen y tránsito y también con Marruecos, al que considera un socio leal.

CONVERSACIONES QUE AUN NO SON

(04/08/26) - Estados Unidos - Aunque Irán sigue diciendo que la única vía de dialogo es la de Omán, Washington intenta otras opciones. Qatar afirmó que se están logrando avances en las negociaciones para un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que es cierto que no existen conversaciones directas programadas entre ambas partes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, comunicó que "el lenguaje para un posible acuerdo ha sido redactado y está siendo circulado entre las partes", con el objetivo de alcanzar una resolución a corto plazo que permita reanudar el diálogo y devolver a los actores a la mediación.

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